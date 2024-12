É o fim do Brangelina e o ponto final numa das novelas mais quentes de Hollywood dos últimos anos: Brad Pitt e Angelina Jolie estão oficialmente divorciados, depois de oito anos de batalha legal.

Os papéis foram assinados esta segunda-feira, 30 de dezembro, altura em que Pitt e Jolie, protagonistas de um dos casamentos mais emblemáticos do mundo dos famosos, chegaram, finalmente, a acordo.

Através de um comunicado, citado pela revista People, o advogado da atriz, James Simon, recorda que esta é “apenas uma parte de um longo processo contínuo que começou há oito anos” e que deixou Angelina Jolie “exausta“. Agora que chegou ao fim, considera que a atriz está “aliviada”.

“Há mais de oito anos, a Angelina pediu o divórcio ao Sr. Pitt. Ela e as crianças deixaram todas as propriedades que tinham em comum com o Sr. Pitt e, desde então, que ela se tem concentrado em encontrar paz para a família”, acrescentou o advogado.

Por outro lado, e ao contrário do que fez o advogado de Jolie, a equipa de defesa de Brad Pitt recusou-se a comentar, segundo a revista norte-americana.

O pedido de divórcio, que surgiu por parte da atriz, aconteceu a 19 de setembro de 2016, depois de dois anos de casamento e 12 anos de relação, com seis filhos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gémeos Knox e Vivienne. No processo, Pitt ainda conseguiu a guarda partilhada dos filhos, mas acabou por desistir da mesma alguns anos depois, numa batalha judicial que se arrastava há muito e quando metade dos filhos já era maior de idade.

Nos documentos do FBI relevados em 2021 pela revista norte-americana Rolling Stone conheceram-se detalhes sobre a alegada discussão entre Brad Pitt e Angelina Jolie, a bordo de um jato privado em 2016, que terá sido a gota de água no casamento dos atores.

O voo em causa partiu de França — com escala no Minnesota — e com destino a Los Angeles, quando terá começado uma intensa discussão em que Jolie contou que Pitt “agarrou o seu pescoço e a empurrou contra a parede da casa de banho” e não parou de esmurrar o teto do avião, segundo a mesma contou ao FBI.

A atriz admitiu que a situação a deixou assustada, mas que os estragos não pararam por aí. Alegadamente, o ator “derramou cerveja (sobre Jolie) e sobre um cobertor onde esta dormia”, diz o relatório da polícia. Há ainda registo do prejuízo de cerca de 25 mil euros de vinho tinto que Brad Pitt também derramou.

Nem os seis filhos do casal terão escapado ao comportamente do ator. Os mesmos documentos desta unidade policial mencionam os insultos do pai dirigidos às crianças, tendo dito a uma delas que “parecia a merda de uma criança do Columbine”, numa referência ao massacre de 1999 na Columbine High School, no Colorado, EUA.

No meio do processo judicial, Angelina Jolie foi ainda processada por Brad Pitt por ter vendido a sua parte da empresa de vinho Miraval, negócio conjunto de ambos.

Apesar das acusações de parte a parte e dos avanços e recuos que arrastaram o processo durante oito anos, o casal de Hollywoord está oficialmente divorciado.