A revista norte-americana Rolling Stone revelou esta semana detalhes sobre uma alegada discussão entre Brad Pitt e Angelina Jolie, a bordo de um jato privado em 2016, que poderá ter sido a gota de água no casamento dos atores. Separados há sete anos, as acusações mútuas continuam a marcar o percurso do casal, que haveria de avançar com o processo de divórcio poucos dias depois deste incidente.

O voo em causa partia de França — com escala no Minnesota — e com destino a Los Angeles, quando começou uma intensa discussão em que Jolie afirma que Pitt “agarrou o seu pescoço e a empurrou contra a parede da casa de banho” e não parou de esmurrar o teto do avião, segundo a mesma contou ao Departamento Federal de Investigação — conhecido como FBI, de acordo com os documentos a que a Rolling Stone teve agora acesso.

A atriz admitiu que a situação a deixou assustada, mas que os estragos não pararam por aí. Alegadamente, o ator “derramou cerveja (sobre Jolie) e sobre um cobertor onde esta dormia”, diz o relatório da polícia. Há ainda registo do prejuízo de cerca de 25 mil euros de vinho tinto que Brad Pitt também derramou.

Nem os seis filhos do casal — atualmente com idades entre os 14 e os 21 — terão escapado ao ambiente de ira. Os mesmos documentos desta unidade policial dos Estados Unidos da América mencionam os insultos do pai dirigidos às crianças. Segundo o diário britânico The Sun, o protagonista do filme Era Uma Vez em Hollywood disse que uma delas “parecia a merda de uma criança do Columbine”, numa referência ao massacre de 1999 na Columbine High School, no Colorado, EUA.

Recorde-se que desde 2021 que Pitt tem a guarda partilhada dos filhos, num processo que começou em 2019.

A discussão a bordo nunca chegou a avançar para tribunal porque também Angelina Jolie teve dúvidas sobre avançar ou não com a queixa. De resto, e segundo aquela publicação, o facto de ambas as partes apresentarem então ferimentos terá complicado a decisão de acusação por parte dos investigadores que seguiram o caso.

Depois de revistos os documentos, representantes do gabinete da Procuradoria dos Estados Unidos discutiram os contornos desta investigação com o agente (do FBI) do caso. Foi acordado por todas as partes que as acusações deste caso não iriam prosseguir devido a vários fatores”, escreveu um agente do FBI numa reunião em 2016.

Segundo a mesma fonte, o testemunho de Angelina Jolie “foi contraditório relativamente ao seu apoio, ou não, nas acusações feitas”. Desta forma, no ano da separação do casal a decisão foi tomada: “o FBI procedeu a uma revisão das circunstâncias e não prosseguirá com a investigação“.

Em junho deste ano, a atriz de Tomb Raider foi alvo de um processo por parte do ex-marido por esta ter vendido a sua parte da empresa de vinho Miraval, negócio conjunto de ambos.