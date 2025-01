Fotogaleria. O fair-play na tribuna presidencial, os duelos intensos, o brilho dos golos e a festa do novo campeão de Inverno

As bancadas do Municipal de Leiria deram uma boa amostra de fair-play, a começar pelos presidentes do clubes. Jogo foi intenso e com golos. Veja as imagens do dérbi que terminou com vitória encarnada.