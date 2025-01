Era muito mais do que uma final. A meio da temporada, separados por três pontos no Campeonato e já com mudanças no comando técnico dos dois lados, Sporting e Benfica olhavam para a Taça da Liga com a certeza de que uma vitória significava muito mais do mais um troféu no museu. Era uma confirmação de superioridade, de confiança e de boa saúde.

Do lado do Sporting, desde logo, Rui Borges procurava prolongar um registo que antes do apito inicial somava vitórias contra FC Porto e Benfica nos primeiros três jogos pelos leões. O treinador tinha a oportunidade de conquistar o primeiro troféu da carreira e, na antevisão, lembrou desde logo que este dérbi seria “diferente” do do final do ano. “Em termos mentais é tudo diferente, seja para o treinador ou para os jogadores. Queremos sempre ganhar, mas é uma final. Acredito e sei as dificuldades que temos. Por mais que trabalhemos ou queiramos alguns comportamentos, às vezes é muito dos jogadores. É a tal história de controlar 15% e os jogadores controlarem 85%”, explicou.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Benfica, 1-1 (6-7 após grandes penalidades) Final da Taça da Liga Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria Árbitro: João Pinheiro (AF Braga) Sporting: Franco Israel, Eduardo Quaresma (Iván Fresneda, 67′), Jeremiah St. Juste, Diomande, Maxi Araújo, João Simões (Debast, 81′), Hjulmand, Geny Catamo (Conrad Harder, 81′), Trincão, Geovany Quenda, Gyökeres Suplentes não utilizados: Kovacevic, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio, Alexandre Brito, Afonso Moreira, Samuel Justo Treinador: Rui Borges Benfica: Trubin, Tomás Araújo (Alexander Bah, 72′), António Silva, Otamendi, Álvaro Carreras, Fredrik Aursnes (Leandro Barreiro, 72′), Florentino, Kökçü (Renato Sanches, 83′), Di María, Pavlidis (Amdouni, 80′), Schjelderup (Aktürkoğlu, 45′) Suplentes não utilizados: Samuel Soares, Arthur Cabral, Adrian Bajrami, João Rego Treinador: Bruno Lage Golos: Schjelderup (29′), Gyökeres (gp, 43′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Maxi Araújo (45+1′), a Álvaro Carreras (58′)

Do lado do Benfica, Bruno Lage procurava chegar à conquista da Taça da Liga pela primeira vez na carreira e confirmar que o objetivos dos encarnados é alcançar todos os troféus nacionais. “É especial por ser uma final. Aquilo que mais queremos nas nossas carreiras é conquistar títulos e é especial por isso. Não temos tempo para olhar para o último jogo, o nosso foco e a nossa atenção de estar logo no jogo seguinte. Se olharmos muito para aquilo que foi a derrota no último dérbi não vamos estar preparados para o jogo seguinte. Por isso, a nossa forma de estar é fazer uma análise concreta, real, passá-la aos jogadores e perceber o que temos de fazer melhor, exigir que isso seja feito”, atirou o técnico na antevisão.

Assim e sem Matheus Reis e Morita, que saíram lesionados da meia-final contra o FC Porto, Rui Borges lançava João Simões no meio-campo e Maxi Araújo na esquerda da defesa, com Geovany Quenda a recuperar a titularidade. Iván Fresneda, que começou de início com os dragões, perdia o lugar na direita para Eduardo Quaresma. No Benfica, Bruno Lage mantinha a aposta em Schjelderup e repetia o onze que venceu o Sp. Braga, com Tomás Araújo a surgir novamente como lateral-direito e António Silva ao lado de Otamendi.

⏱️ 20’ | Sporting 0 – 0 Benfica ◉ Posicionamentos médios refletem ainda o início impositivo dos "encarnados"… tirando o caso de Geny ???????? (21)#SCPSLB #AllianzCup pic.twitter.com/zyusRtIGdX — GoalPoint (@_Goalpoint) January 11, 2025

O Benfica começou melhor, com as linhas subidas e uma pressão alta que pretendia empurrar o Sporting para o próprio meio-campo e conquistar o domínio do meio-campo. Geny Catamo era a exceção no posicionamento médio dos leões, já que era constantemente solicitado para responder a passes longos na profundidade — um movimento repetido muitas vezes pela equipa de Rui Borges durante a primeira parte, já que o bloco encarnado estava bem montado e não permitia grandes investidas de futebol coletivo.

Di María fez um dos primeiros remates da partida, de fora de área e para uma defesa fácil de Franco Israel (8′), e ficava claro que o objetivo da defesa do Sporting era obrigar o argentino a atirar de longe, sem deixar que se aproximasse da baliza de forma controlada. Maxi Araújo respondeu do outro lado, com um remate à figura de Trubin (9′), e os leões conseguiram alcançar um equilíbrio muito maior que lançou o dérbi para um período de enorme intensidade e parada-resposta.

⏱️ 40’ | Sporting 0 – 1 Benfica ◉ Florentino ???????? está em todas e já leva 7 desarmes e 8 duelos ganhos em 11#SCPSLB #AllianzCup pic.twitter.com/7NlwoIBnc3 — GoalPoint (@_Goalpoint) January 11, 2025

Quenda ficou perto de abrir o marcador com uma investida pela esquerda, com um remate rasteiro que Trubin defendeu junto ao poste (14′), e nenhuma das equipas tinha propriamente a capacidade de controlar por completo as ocorrências — ainda que existisse algum ascendente do Benfica, até pela boa exibição que Florentino ia realizando nos duelos e nas recuperações de bola. À meia-hora, porém, a inspiração individual fez a diferença.

Schjelderup recebeu de Di María na esquerda, aguentou a pressão de Quaresma e atirou em jeito e sem hipótese para Franco Israel, colocando o Benfica a ganhar em Leiria (29′). O jogo perdeu algumas características depois do golo, com várias faltas e paragens mais prolongadas, e Quaresma teve a melhor oportunidade do Sporting para empatar com um remate de pé esquerdo que passou por cima (37′). Logo depois, ainda antes do intervalo, surgiu mesmo o empate.

Florentino fez falta sobre Maxi Araújo na área de Trubin, João Pinheiro assinalou grande penalidade e Gyökeres, na conversão, não falhou e recuperou a igualdade (43′). Ao intervalo, depois de uma primeira parte de boa qualidade apesar de não existirem muitas oportunidades de golo, Sporting e Benfica estavam empatados e iriam decidir a Taça da Liga no segundo tempo.

⏱️ INTERVALO | Sporting 1 – 1 Benfica ◉ Excelente dérbi em Leiria, com empate e ocasiões de parte a parte

◉ Equilíbrio estatístico abre perspectiva de boa 2ª parte#SCPSLB #AllianzCup pic.twitter.com/cqpjcFxrxn — GoalPoint (@_Goalpoint) January 11, 2025

Bruno Lage mexeu logo ao intervalo e trocou Schjelderup por Aktürkoğlu, sem que se tenha percebido se o avançado dinamarquês saiu lesionado, com o turco a ir para o lado direito e Di María a mudar-se para a esquerda nos instantes iniciais. O arranque da segunda parte foi semelhante ao da primeira, com o Benfica a ter mais bola e a passar mais tempo no meio-campo contrário, mas a qualidade caiu e acumularam-se perdas de posse e passes errados por parte das duas equipas.

Di María protagonizou a primeira situação evidente de perigo da segunda parte, com um remate em jeito que Franco Israel defendeu em voo (62′), e o Sporting respondeu com um lance em que Quenda foi até à linha de fundo e cruzou para um alívio importante da defesa encarnada (63′). Com o jogo menos intenso e mais concentrado no meio-campo, Hjulmand tornava-se cada vez mais crucial para os leões, apoiando Quaresma na direita e assumindo-se novamente como o melhor elemento da equipa de Rui Borges.

⏱️ 70’ | Sporting 1 – 1 Benfica ◉ O #SCP soma 8 passes super progressivos e Diomande ???????? fez 5 deles#SCPSLB #AllianzCup pic.twitter.com/zMMXc5CNKc — GoalPoint (@_Goalpoint) January 11, 2025

O treinador leonino mexeu a pouco mais de 20 minutos do fim, trocando um esgotado Quaresma por Fresneda na direita da defesa, e Bruno Lage respondeu com Leandro Barreiro e Bah nos lugares de Aursnes e Tomás Araújo. O jogo mantinha-se algo afastado das balizas, oscilando entre períodos de maior superioridade de cada uma das equipas mas sem que nenhuma ficasse efetivamente perto de chegar à vantagem, e era claro que a ideia de Sporting e Benfica já passava mais por não perder a final nos 90 minutos do que propriamente por vencê-la.

Bruno Lage lançou Amdouni e Rui Borges apostou em Debast e Conrad Harder, com o belga a ficar no meio-campo em conjunto com Hjulmand, mas já nada aconteceu até ao fim do tempo regulamentar e o jogo seguiu mesmo para a decisão por grandes penalidades. Aí, numa longa disputa que foi além da série inicial e só terminou na morte súbita, Trubin defendeu o penálti de Trincão e decidiu a final: o Benfica venceu o Sporting, conquistou a Taça da Liga pela oitava vez e garantiu o primeiro troféu da temporada.