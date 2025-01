Foi um jogo para esquecer. O FC Porto entrou muito mal no reatamento da partida na Choupana e, com menos de dois minutos jogados, foi buscar a bola pela primeira vez ao fundo da baliza de Diogo Costa. A equipa demorou a reagir, o Nacional teve as únicas oportunidades e a reta final do primeiro tempo trouxe novo golo insular, num lance idêntico ao tento inaugural. Só na segunda parte os dragões conseguiram reagir, em parte por conta de Namaso e Gül, mas saíram da Madeira na segunda posição e sem marcarem qualquer golo (2-0).

Assim, o FC Porto somou a terceira derrota na presente edição da Primeira Liga, a primeira contra uma equipa que não luta pelo título — Sporting (2-0), Benfica (4-1) e Nacional (2-0), tudo fora. Os dados do GoalPoint acabaram por espelhar o desnorte da equipa de Vítor Bruno que teve meia equipa com notas muito aquém do esperado. Olhando ainda aos números, os azuis e brancos voltaram a colecionar derrotas consecutivas e têm agora cinco desaires nos últimos 12 jogos, com cinco vitórias e dois empates.

MEIA EQUIPA "FORA DE JOGO" NA CHOUPANA ◉ Jogadores do FCP com pelo menos 15m jogados e rating inferior a 5.0: Gonçalo Borges ???????? 4.9

Vasco Sousa ???????? 4.9

Martim Fernandes ???????? 4.8

Rodrigo Mora ???????? 4.7

André Franco ???????? 4.7

Pepê ???????? 4.6

Samu ???????? 4.8#CDNFCP #LigaPortugal #FCPorto… pic.twitter.com/JNHzOrjgMV — GoalPoint (@_Goalpoint) January 12, 2025

Com Samu longe dos números que apresentou no início da temporada e Gül à procura de encontrar a sua melhor versão de dragão ao peito, o ataque tem dado dores de cabeça ao treinador, que não marcou qualquer golo nos últimos dois jogos e não faz abanar as redes adversárias há 182 minutos. A partir deste domingo, o FC Porto passa a ter, nos jogos fora de casa, mais derrotas do que vitórias, o que faz com que tenha permitido quase metade dos jogos que disputou. Ao todo, são agora seis derrotas e cinco vitórias nos 13 jogos realizados longe do Dragão.

“A primeira parte foi desastrosa. Com uma entrada totalmente ao lado, o Nacional marcou na primeira jogada, começou a ganhar duelos e nós tivemos dificuldade a ligar o jogo. A segunda parte foi diferente, fomos sempre à procura do golo, nem sempre com clareza e qualidade, mas discutimos o jogo. Não conseguimos marcar e o Nacional ganhou bem. Lenços brancos? [Os adeptos] querem muito ganhar. Tal como nós, sentem-se frustrados por não chegar ao primeiro lugar e estão no seu direito. Temos de aceitar a frustração deles”, começou por dizer Bruno na flash-interview da SportTV.

“Tínhamos sempre um plano alternativo, trabalhámos o jogo e pareceu pedir isso. Lançámos unidades, mudámos estruturalmente a equipa com uma saída a três e, volto a dizer, tivemos três ou quatro lances para fazer golo. O Nacional fechou-se bem, não criou perigo na segunda parte. Mesmo os golos não são lances assim tão claros, mas eles quiseram mais ganhar do que nós. Podemos especular como quisermos, a verdade é que não soubemos dar a resposta que queríamos. Estamos a um ponto do primeiro a começar a segunda volta. Dependemos só de nós e temos de dar um passo em frente na mentalidade. Não vale a pena chorar. Temos de analisar o jogo e ter a mentalidade que não tivemos nos duelos. Fomos macios perante um Nacional que quis muito ganhar”, completou.