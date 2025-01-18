O clássico com saber português… e familiar. Depois de o AC Milan ter levado a melhor no duelo da Supertaça (1-2), os dois rivais voltaram a encontrar-se este sábado, desta feita em casa da Juventus e na Serie A. Antes de reencontrar o filho Francisco fora de campo, já que o internacional português continua lesionado, Sérgio Conceição viveu mais um jogo atribulado durante a semana, tendo conseguido vencer novamente depois de ter estado a perder em casa do Como (1-2). Rafael Leão voltou a destacar-se nos rossoneri e continua a ganhar preponderância com o novo treinador. Contudo, a vechia signora também perdeu pontos depois de regressar da Arábia Saudita, ante Torino e Atalanta, pelo que as duas equipas estavam praticamente arredadas de reconquistar o Campeonato italiano.

“Temos de trabalhar os detalhes, temos de ser mais sólidos. Devemos ter a responsabilidade de melhorar isso. Os verdadeiros campeões do passado já passaram. E eles são os verdadeiros campeões. Aqui no AC Milan lutamos por todos os títulos e isso dá-nos ainda mais vontade de lutar pelos próximos jogos. Em cada jogo temos de pensar como se fosse uma final, porque temos de estar ao nível do AC Milan. Não é um recado para os jogadores, mas, reitero, para todos aqueles que também trabalham no Milanello. Devemos estar prontos para trabalhar em cada detalhe. Ganhamos muito, estamos no AC Milan, temos de estar motivados para fazer bem as coisas”, anteviu Conceição.

“Queremos certamente estar na zona dos campeões. Amanhã [sábado] temos uma oportunidade importante contra uma grande equipa como o AC Milan. Sem Morata? Estamos a falar de jogadores de topo. Para além disso, vamos defrontar o melhor AC Milan. Temos de estar preparados para jogar o nosso jogo ao máximo e para conseguirmos a vitória. Mas depois do jogo de amanhã, o campeonato ainda não terá terminado. Alberto Costa chegou muito bem, trazendo energia e entusiasmo. Vai poder ajudar a equipa”, assumiu Thiago Motta, que trabalha agora com o lateral ex-V. Guimarães.

⚪️⚫️ Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu; McKennie, Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula y Nico González. ⚫️???? Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernández; Bennacer, Fofana, Reijnders; Musah; Rafael Leão y T.Abraham.#SerieA #SerieAEnilive #JuveMilan — Martim Ferreira (@MartimFRR) January 18, 2025

Privado de Morata, que viu o quinto amarelo na última partida, e Pulisic, Sérgio Conceição lançou Abraham, Musah e Leão no ataque. Já Thiago Motta, que não conta com Milik, Cabal e Bremer, viu Douglas Luiz e Weah regressarem ao banco, onde também esteve Vlahovic. Nico González, Yildiz e Mbangula compuseram o trio ofensivo, com o primeiro a atuar no corredor central. Com uma postura defensiva e a equipa bem organizada, o técnico português causou muitas dificuldades na primeira parte a uma Juventus que teve mais bola, mas não conseguiu encontrar zonas de finalização e criar perigo.

O jogo animou perto da meia-hora de jogo, com o AC Milan a criar perigo no ataque, mas Di Gregorio defendeu um grande remate de Rafael Leão (27′). Na resposta, Nico González teve espaço, só que pecou na finalização e o lance perdeu-se (28′). Pouco depois, Yildiz quase aproveitou um momento de desatenção dos centrais milaneses e rematou com perigo para uma intervenção decisiva de Maignan (36′). Na derradeira oportunidade do primeiro tempo, Leão descobriu Theo Hernández solto de marcação ao segundo poste, o lateral cabeceou com perigo, mas Gatti cortou o perigo (45+6′).

CEIÇÃOBALL TOMBA EM TURIM ❌ ◉ Os xG foram equilibrados mas a Juve não quis saber dessas "nerdices" e bateu o Milan por 2-0

◉ Conceição já experimentou assim todos os desfechos possíveis nos 3 primeiros jogos na Liga italiana

◉ O filho de lenda do Milan, Timothy Weah ???????? (7.4)… pic.twitter.com/8oY3L1iB82 — GoalPoint (@_Goalpoint) January 18, 2025

Já na segunda metade, Thiago Motta retificou e lançou Weah para o lugar de Yildiz e, logo nos primeiros minutos, a Juventus colecionou duas ocasiões de perigo, com Maignan a levar a melhor perante o extremo recém-entrado e Koopmeiners (53′). O AC Milan continuava sem conseguir conter a pressão da formação da casa que, pouco depois, chegou ao golo. Nico González combinou com Thuram à entrada da área e deixou para Mbangula que, com um remate cruzado de pé direito, bateu Maignan (59′).

Cinco minutos depois, Weah recebeu em velocidade, ganhou aos centrais e, com um remate na passada, dilatou a vantagem (64′). Os milaneses continuaram sem reagir, embora Sérgio Conceição tenha prosseguido a motivar a equipa que, dentro de campo, não deu resposta aos pedidos do treinador. Assim, a Juventus vingou-se da derrota na Supertaça e garantiu os três pontos, regressando às vitórias quatro jogos depois. A turma de Conceição continua com 31 pontos no oitavo lugar.