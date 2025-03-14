A Academia de Amadores de Música vai realizar na terça-feira, dia 18, data em que a instituição celebra o 141.º aniversário, um protesto em frente à Câmara de Lisboa, na Praça do Município, para exigir novas instalações na cidade.

“Se a Academia de Amadores de Música não tiver o problema das instalações rapidamente resolvido, não se antevê como poderá assegurar o ensino da música no ano letivo de 2025-2026 aos 320 alunos que frequentam atualmente a escola”, afirmou esta associação cultural sem fins lucrativos.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a Academia de Amadores de Música (AAM), que se encontra instalada num edifício na Rua Nova da Trindade, no Chiado, do qual terá de sair daqui a menos de seis meses, disse que “a manutenção desta instituição num regime com nova renda e sem garantias de proteção para lá de 2027 se tornou inviável”.

“Mercê da incapacidade do sistema político de oferecer uma solução de longo prazo para a situação da Academia, esta viu-se constrangida a negociar um acordo para a saída das suas atuais instalações. Apesar dos esforços desta instituição, a Academia não encontrou junto das várias entidades políticas que consultou nenhuma resolução para o atual problema”, expôs a associação, reforçando que a AAM continua sem um espaço futuro para acolher esta escola de música em Lisboa.

Na quinta-feira, numa publicação na rede social X, o bloquista Ricardo Moreira, que desempenha, por várias vezes, a função de vereador do BE na Câmara de Lisboa, em substituição da eleita do partido Beatriz Gomes Dias, disse que “a Academia dos Amadores de Música já está à venda”, partilhando o anúncio da venda do imóvel na Rua Nova da Trindade, por 3,6 milhões de euros. O anúncio da venda já está acessível.

“Todas as crianças e jovens que ali estudam, toda a cultura no centro de Lisboa está em risco de desaparecer por causa de Carlos Moedas. Isto é um dos dias mais tristes para Lisboa”, manifestou Ricardo Moreira.

Fundada em 18 de março de 1884, contabilizando 140 anos de atividade contínua, sendo a mais antiga escola artística privada do país em funcionamento, a AAM tem de abandonar as atuais instalações no Chiado “até ao final do mês de agosto deste ano”, por incapacidade para pagar a nova renda, que passou de 542 euros para 3.728, pondo em causa o ensino de música de 320 alunos e o emprego de 40 professores.

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Confirmando o que o presidente da AAM, Pedro Barata, tinha adiantado em 21 de fevereiro numa conferência de imprensa sobre o processo da associação para encontrar um novo espaço na cidade de Lisboa, a Academia anunciou que na terça-feira, dia 18 de março, às 16:00, irá celebrar o seu 141º aniversário com um protesto em frente à Câmara de Lisboa, na Praça do Município, com a participação de grupos de pais, professores, alunos e amigos desta escola de música.

O protesto irá contar com um concerto, com a execução de algumas peças pelo ensemble de sopros e alguns ensembles de saxofone, seguindo-se o tema “Acordai”, instrumental e cantado, indicou a AAM, em comunicado.

Na busca por novas instalações, o presidente da AAM disse, em 21 de fevereiro, que existiam quatro opções possíveis para acolher a Academia em Lisboa, referindo que a “mais exequível” era a do edifício municipal da Rua Vítor Cordon, na zona do Chiado, mas essa solução anunciada em novembro de 2024 pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), teve a oposição da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que ocupa parte do imóvel.

Foram também apontadas como soluções a Escola Veiga Beirão, no Chiado, o edifício que foi outrora a Direção de Recrutamento Militar de Lisboa, na Avenida de Berna, e o Tribunal da Boa Hora, de acordo com Pedro Barata.

Em 26 de fevereiro, o presidente da Câmara de Lisboa reiterou o compromisso de encontrar uma solução para a AAM, indicando que “não tem sido fácil” encontrar um espaço no centro da cidade.

Em novembro de 2024, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou, por maioria, uma recomendação do PCP para que a câmara se esforce em encontrar, “com caráter de urgência”, um espaço adequado para que a Academia de Amadores de Música continue a sua atividade.