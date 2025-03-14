Quinta-feira foi um dia agridoce no Paris-Nice. A quinta etapa da Corrida do Sol voltou a ser tudo menos isso e, depois de uma primeira metade marcada pela neve, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) foi o principal azarado e acabou por cair, ferindo o lábio e sofrendo uma contensão numa mão. O dinamarquês que era considerado o principal favorito à vitória terminou a etapa, mas acabou por perder tempo na chegada à Côte de Notre-Dame-de-Sciez, à semelhança de João Almeida (UAE Team Emirates-XRG). Os grandes beneficiados foram Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), que ganhou a etapa, e Matteo Jorgensen (Visma), que aproveitou a quebra do colega de equipa para regressar à liderança.

“Foi um bom dia, embora tenha sido muito difícil. Houve uma grande luta para chegar à fuga. No geral, foi muito bom. Depois, a parte final foi muito íngreme, com uma subida de montanha. Não tive as minhas melhores pernas, mas acho que foi o suficiente para hoje. Estou surpreso por vestir a camisola das bolinhas por mais um dia. Isso é positivo. Amanhã [sexta-feira] é uma etapa plana, por isso deve ser um pouco mais fácil. Tenho que estar pronto para sábado”, partilhou Almeida no final da etapa, em que conseguiu manter a liderança da classificação da montanha.

Para esta sexta-feira estava reservada uma antepenúltima etapa bem mais tranquila, numa ligação com mais de 200 quilómetros entre Saint-Julien-en-Saint-Alban e Berre l’Étang, onde se esperava um final propício aos homens mais rápidos. Até lá, o pelotão tinha de passar por três contagens de montanha e, apesar de não se esperarem grandes dificuldades, o sprint bonificado, a cerca de 20 quilómetros da meta, podia agitar a corrida, principalmente entre os homens da geral. Contudo, o dia não começou da melhor forma e, ainda antes dos corredores saírem para a estrada, a Visma anunciou a desistência de Vingegaard, para conseguir “recuperar da queda em casa e concentrar-se nos próximos objetivos da temporada”.

⬇️ Cap au sud aujourd'hui, avec la dernière opportunité pour les sprinteurs ! @MerlierTim peut-il être battu ? ⬇️ We're heading south today for the last sprint opportunity! Can anyone beat @MerlierTim? #ParisNice pic.twitter.com/dMeMEQZQwr — Paris-Nice (@ParisNice) March 14, 2025

No dia em que o Paris-Nice completou 92 anos de existência e já sem o duas vezes vencedor da Volta a França, a etapa foi dominada pela fuga de Rémi Cavagna (Groupama-FDJ), Thomas Gachignard (TotalEnergies) e Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA). Ainda assim, o trio franco-checo viria a desmoronar-se, deixando apenas Cavagna na frente. A 60 quilómetros do fim, a Jumbo assumiu a dianteira do pelotão e aproveitou o vento para partir a corrida, deixando cerca de 20 elementos na frente, entre eles Jorgenson e Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe), com Almeida a ficar no pelotão, devido ao mau posicionamento. Lenny Martinez ficou ainda mais atrás e disse adeus à geral.

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Rémi Cavagna acabou por receber ordens para esperar pelo pelotão, por conta do corte do companheiro Guillaume Martin. A Movistar também se juntou na perseguição, mas a diferença teimava em estabilizar acima de um minuto e, no sprint intermédio, Jorgenson, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e Lipowitz bonificaram seis, quatro e dois segundos, respetivamente. No final, Max Schachmann (Soudal Quick-Step) abriu as hostilidades, mas a etapa acabou por ser resolvida ao sprint, com Mads Pedersen (Lidl-Trek) a superar Joshua Tarling e Samuel Watson (Ineos). Os homens da geral entraram com o tempo, ao passo que Almeida chegou a 1.54 minutos.

???????? ???????????????????? ???????????????????? ???? ???????????????????????????????????????? en #ParisNice ???? Un astuto ataque en grupo de lejos manda al abismo a Almeida, a casi 2' en meta, y sobre todo a Lenny Martínez, perdido entre grupos ???????????? Pedersen vence al sprint en Berre L'Étang#LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/Mvk0Q15TwW — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 14, 2025

No que concerne à geral, o português regressou ao quinto lugar, estando agora a 2.40 minutos de Matteo Jorgensen e a mais de minuto e meio do pódio, que é ocupado por Florian Lipowitz (a 40 segundos do líder) e Mattias Skjelmose (a 59 segundos). No quarto lugar está Thymen Arensman (Ineos), a 1.20. No sábado acontece a etapa rainha deste Paris-Nice, com final em Auron.