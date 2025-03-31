Um acidente no Campo de Tiro da Força Aérea de Alcochete fez um morto e um ferido grave, ambos civis, confirma a Força Aérea através de comunicado. O Correio da Manhã, que avançou com a notícia, diz que na origem do acidente esteve “um engenho explosivo terrestre”.

“Os trabalhadores, pertencentes a uma empresa privada contratada pela Força Aérea para a realização de atividades de gestão florestal do Campo de Tiro, encontravam-se a realizar o corte de pinheiro manso, fora dos perímetros das carreiras de tiro”, escreve a Força Aérea. O alerta foi dado pelas 13h45, tendo sido acionados os bombeiros de Samora Correia: 15 operacionais, seis viaturas e um helicóptero do INEM.

No mesmo comunicado, a Força Aérea afirma estar, “em coordenação com as entidades competentes, a apurar as causas do acidente, abrindo de imediato um processo de averiguação”. Sobre a explosão inicialmente avançada, a Capitão Patrícia Fernandes, porta-voz da Força Aérea, nota à RTP que ainda estão a confirmar esta informação.

Nuno Melo, em declarações à CNN Portugal, confirma que a causa da ocorrência foi a detonação “de um engenho explosivo” presente no Campo de Tiro. O ministro da Defesa Nacional não avança uma previsão para a divulgação das conclusões da investigação da Força Aérea sobre o incidente, mas reforça que dada a natureza do local em causa, este tipo de acidentes são “imprevisíveis”.