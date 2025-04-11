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O preço do ouro fixou nesta sexta-feira um novo máximo histórico acima dos 3.200 dólares por onça (equivalente a 28,3 gramas), enquanto continuam as tensões comerciais e o receios de uma recessão global.

Pelas 04h30 de Lisboa, o ouro atingia os 3.220,08 dólares (2.855,69 euros), segundo dados da Bloomberg, compilados pela agência de notícias espanhola Efe, superando os dois recordes alcançados na quinta-feira, o último dos quais nos 3.175,83 dólares (2.815,82 euros).

Anteriormente, o último máximo que o metal amarelo tinha alcançado foi a 03 de abril, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar a imposição de tarifas sobre quase todos os países do mundo.

Às 06h00 desta sexta-feira, o ouro estava a subir ligeiramente menos, 1%, para 3.208,73 dólares (2.844,19 euros).

Desde 01 de janeiro, o ouro, um ativo considerado um refúgio em tempos de incerteza, viu o valor aumentar mais de 21%, depois de um primeiro trimestre que fechou como o melhor início de ano desde 1974.