Spa de chocolate, brunch e caça aos ovos. 40 programas de Páscoa de norte a sul do país

Entre as instabilidades da meteorologia, da economia e da política, uma coisa é certa. A Páscoa celebra-se a 20 de abril e aos que deixaram os planos para a última hora e ainda querem uma programação diferente, preparámos uma lista com 40 sugestões do que fazer, com opções que começam do Norte e vão até ao Sul do País. Desde fins de semana completos em resorts de luxo, almoços ou brunchs especiais, passando por massagens com chocolate ou oficinas de cerâmica até as já famosas caças aos ovos, há atividades para todos os climas, gostos e idades.
Caça aos ovos e almoço no Hotel Casino Chaves
A partir das 11h de domingo de Páscoa arranca a caça aos ovos no Hotel Casino em Chaves, seguida do almoço. O buffet terá opções frias, como o gaspacho de frutos vermelhos, o polvo à galega, ou o folhado de alheira; e quentes, como a canja de galinha ou o cabrito assado no forno com alecrim. Uma refeição que fica a 50 euros por pessoa, com bebidas pagas à parte. Crianças entre os 3 e os 12 anos pagam metade do valor e a entrada é livre para crianças até aos 2 anos.
Pacote especial e spa no Vidago Palace Hotel
Localizado em pleno Parque Termal de Vidago, este palácio centenário convertido em hotel de cinco estrelas tem um programa de Páscoa que inclui 2 noites, pequeno-almoço buffet, acesso à área de spa e ginásio, uma tradicional caça aos ovos e ainda o almoço de domingo de Páscoa no Salão Nobre, com bebidas incluídas. O valor para duas pessoas começa nos 905 euros.
Gastronomia do Douro no restaurante do Ventozelo Hotel & Quinta
Neste restaurante farm-to-table pode provar a gastronomia tradicional do douro e viver uma experiência local, já que está no espaço onde antigamente eram servidas as refeições dos trabalhadores agrícolas. No domingo de Páscoa o chef José Guedes, à frente do Cantina de Ventozelo, apresenta um menu com o Cabrito de Ervedosa com batata e arroz de forno (26 euros) como protagonista, com a sobremesa de Bolo Borrachão e gelado de vinho do Porto, tudo isto acompanhado pela panóplia de vinhos produzidos na Quinta.
Almoço “tradição à mesa” no Bomfim 1896 with Pedro Lemos, em Pinhão
No restaurante na Quinta do Bomfim, em Pinhão, o chef Pedro Lemos vai preparar um menu exclusivo disponível apenas no domingo de Páscoa, e que tem como mote “tradição à mesa”. A começar com uma seleção de entradas composta por grãozada de sames, tripas e feijocas, legumes assados e carapau de escabeche, segue-se os pratos principais, que incluem o tradicional cabrito assado com arroz de forno, havendo ainda bacalhau com migas soltas como prato alternativo. Para sobremesa, pudim dos ecos, picado de abelha, toucinho do céu, torta de laranja ou queijo amanteigado. Com um prato principal o almoço sai a 70 euros, com a escolha de dois pratos principais fica por 90. Há ainda duas opções de harmonização vínica, por 25 ou 40 euros por pessoa.
Buffet de Páscoa no Hotel Solverde Spa & Wellness Center, em Vila Nova de Gaia
No domingo o hotel está a preparar um buffet especial de Páscoa, com pratos como os tacos de rosbife em cama de quinoa real, os cogumelos recheados e gratinados e ainda os clássicos desta data festiva, como o cabrito assado à moda do Douro, o bacalhau à Zé do Pipo ou o magret de pato com framboesas. O preço para o almoço é de 75 euros por pessoa com bebidas incluídas, sendo que crianças entre os 3 e os 12 anos pagam metade do valor e a entrada é livre para crianças até aos 2 anos.
Coelhos de chocolate e degustação da Glad, no Porto
A marca de chocolates feitos de forma artesanal e sustentável abriu um novo espaço físico no Porto onde além de vender os produtos, tem um café e uma sala de degustação. Todos os sábados e domingos, entre as 11h00 e as 12h00, acontecem tastings de chocolates orientados para veteranos ou simplesmente curiosos, a 25 euros por pessoa. Para esta Páscoa, a Glad criou coelhos (16 euros) e ovos (10 euros) nas versões chocolate negro ou com leite vegano.
Brunch no Exuberante, do Altis Porto Hotel
Com a assinatura da chef Rafaela Ferreira, o restaurante Exuberante oferece um brunch de Páscoa com o tradicional cabrito assado com arroz de forno e grelos salteados ou o polvo com batata-doce, romesco e salicórnias queimadas. Há ainda opções vegetarianas, como lasanha de vegetais e cogumelos e, iguarias atrativas para os mais novos, como panquecas, cupcakes, pipocas, ovos e amêndoas de chocolate. A refeição sai a 60 euros por pessoa, com bebidas incluídas, 30 euros para crianças entre os 5 e 11 anos. Crianças menores de 4 anos não pagam.
Buffet especial de Páscoa no Crowne Plaza Porto
O menu do domingo de Páscoa foi desenvolvido pelo chef executivo do SoMos Restaurant & Lounge, Jorge Sousa, e inclui entradas frias e quentes, uma mesa dedicada aos peixes e mariscos e especialidades da cozinha portuguesa, como a sopa de peixe à Pescador, o bacalhau à Zé do Pipo ou a costela mendinha com longas horas de cozedura no forno, servida com batata assada e castanhas. O buffet de sobremesas inclui o clássico pão-de-ló de Ovar, o pudim de abade de Priscos, a tarte de feijão conventual, e os ovos e amêndoas de chocolate, além do arroz-doce à moda de Oliveira do Hospital, o cheesecake de citrinos e a fruta laminada, complementada por uma seleção de queijos e compotas. Disponível a 20 de abril das 12h30 e as 15h00, por 55 euros por pessoa, sem bebidas incluídas. Para crianças dos 3 aos 10 anos o almoço tem o valor de 27,50 euros, e, até aos 2 anos, não pagam.
Pacote com almoço Guia Michelin no Valverde Santar Hotel & Spa
Os sabores do Dão estão em destaque na proposta de Páscoa do Memórias, restaurante recentemente recomendado pelo Guia Michelin. O almoço desenhado pelo Chef Luís Almeida, tem como protagonista o cabrito de leite em forno de lenha com batata assada e grelos da horta, e um guloso pão de ló com queijo da Serra da Estrela. A experiência no hotel, com duas noites, pequeno-almoço, almoço de Páscoa e caça aos ovos em família sai a partir de 776 euros.
Prova de vinhos, pão caseiro e cerâmica no Luz Charming Houses, em Fátima
Neste boutique hotel com arquitetura dos séculos XIX e XX há programas diversos ao longo dos quatro dias. Na quinta-feira, dia 17, às 16h30, por 40 euros por pessoa, é possível fazer uma prova de vinhos, queijos e enchidos tradicionais. Já no dia 18 às 16h está previsto um workshop de pão caseiro a 50 euros por pessoa. No sábado, no mesmo horário, por 40 euros por pessoa, decorre um workshop de cerâmica. Já no domingo acontece a tradicional caça aos ovos.
Massagem com chocolate e buffet especial no Hotel Immerso, na Ericeira
Se comer ovos de chocolate não for o suficiente — ou possível — o spa do hotel Immerso, na Ericeira, oferece ao longo da próxima semana uma massagem de chocolate preto e óleo de grainha de uva orgânico, que terá efeitos relaxantes e energéticos, além de combater os sinais de envelhecimento ao mesmo tempo em que nutre e hidrata a pele. O tratamento especial de Páscoa dura 60 minutos, está disponível entre 14 e 20 de abril e custa 90 euros. Já o restaurante do hotel, comandado pelo chef Alexandre Silva, terá um almoço estilo buffet com alguns clássicos do dia festivo, pelo valor de 80 euros por pessoa, com bebidas pagas à parte. Cabrito assado no forno com alecrim, sopa de peixe, bacalhau grelhado com azeite de alho e ervas e ainda várias propostas frias, como saladas, queijos e enchidos. No buffet de sobremesas destaca-se o tradicional Folar da Páscoa, o pudim do abade, o pão de ló e o toucinho do céu. O pacote de estadias de uma ou duas noites, disponível entre os dias 18 a 20 de abril, tem preços a começar nos 523 euros, incluindo pequeno-almoço, acesso ao spa e ginásio, e almoço.
Almoço buffet e caça aos ovos no Aethos Ericeira
O Onda Ericeira terá almoço buffet alusivo à quadra, com um menu com opções como a paleta de cordeiro cozinhada a carvão com arroz de enchidos no forno ou, para os vegetarianos, a bola de aipo a baixa temperatura acompanhada de arroz de legumes e brássicas grelhadas. O almoço inclui também doces típicos como o Pão de ló de Ovar, crumble de maçã e mini folar com chocolate. Para os mais pequenos, está prevista a caça aos ovos de Páscoa pelo hotel. O almoço sai a 85 euros por pessoa e 45 euros para crianças até 12 anos, com bebida pagas à parte.
Ovo de Páscoa especial e tratamento de spa com chocolate no Ritz Four Seasons Lisboa
Em Lisboa o Ritz tem o já tradicional almoço buffet de Páscoa no salão Pedro Leitão, com uma estação de marisco e charcutaria, uma estação com Cabrito Serrano ou uma estação de queijos exclusiva com queijos de produtores locais das regiões da Arrábida, Beiras e Alentejo, e ainda caça aos ovos pelo hotel, por 195 euros por pessoa, incluindo sumo do dia, água e café e 95 euros para crianças entre os 6 e os 12 anos. Já no Pop-Up Ritz Delicatessen, aberto desde o dia 1 de abril junto ao Restaurante Varanda, o público pode experimentar as criações em chocolate do Chef Executivo de Pastelaria Diogo Lopes, como o Ovo de Páscoa especial do Hotel, feito com 40% de chocolate Jivara Valrhona, repleta de trufas, Rochers, amêndoas. Além disso, 3 Ovos da sorte conterão um bilhete com presentes como vouchers para outras ofertas do hotel. O preço por Ovo de Páscoa é de 60 euros. Já para os hóspedes que quiserem uma experiência sensorial e imersiva, o Velvet Cocoa Ritual começa com uma esfoliação e depois uma massagem calmante de corpo inteiro, com aroma a chocolate, por 195 euros.
Bubbly Brunch, caça aos ovos e happy hour no Hyatt Regency, em Lisboa
No domingo o restaurante Viseversa serve um brunch buffet em parceria com a Veuve Clicquot, com música ao vivo. No menu estão entradas como a salada de camarão, quinoa e ananás, a focaccia de rosbife e trufa ou o bun de lavagante com camarão tigre, além de ostras frescas, sapateira, mexilhão ou ceviche de robalo. Estarão disponíveis ainda duas lives stations, uma com o tradicional borrego assado no forno com mel e alecrim e outra com omeletes, ovos mexidos e ovos benedict. Entre os pratos principais destacam-se o bacalhau gratinado com broa e a carne de porco ibérico com ameijoa e coentros. Entre as sobremesas o tradicional Folar da Páscoa com erva doce e uma fonte de chocolate, gomas, cookies e marshmallows. O brunch sai a 69 euros por pessoa. Crianças a partir de 5 anos pagam 34,50. A caça aos ovos está planeada para decorrer entre as 15h e as 16h. Entre as 14h e as 18h um happy hour em parceria com a Gin Lovers, no bar Yellow Tram, terá uma seleção exclusiva de bebidas.
Brunch italiano e bellinis no Davvero, em Lisboa
A bebida que junta espumante e sumo de pêssego será uma das estrelas deste brunch que dá à Páscoa um sotaque italiano. Nos pratos principais, destaca-se o risotto de espargos e açafrão, o ravioli de camarão com limão ou o polvo grelhado e ainda o cordeiro com batatas e alecrim. No buffet ainda vai encontrar uma seleção de enchidos e queijos italianos, pão caseiro, pratos frios e saladas, pratos quentes, e sobremesas, incluindo o gelado do dia, feito pela equipa do restaurante. Das 12h00 às 15h30, a 55 euros por pessoa.
Menu especial de Páscoa no Rossio Gastrobar, em Lisboa
O chef executivo João Correia do restaurante que fica no topo do Hotel Altis Avenida assina um menu especial para o domingo de Páscoa, apresentando uma entrada com ovo e cogumelos (15 euros), como prato principal peru, foie e arroz de forno (28 euros) e a sobremesa de Pão-de-ló e creme de limão (9 euros). “A nossa inspiração parte do receituário tradicional português, que reinterpretamos de forma um pouco mais contemporânea. Para esta Páscoa, quisemos surpreender com um arroz de forno e peru trinchado, aliado à riqueza do foie. Não esquecemos, claro, o pão-de-ló, que apresentamos numa versão enriquecida com creme de limão”, explica o chef. Para acompanhar, a bar manager Flavi Andrade apresenta uma fusão harmoniosa de rum Zacapa 23, Amaro Lucano, chocolate, leite queimado e ginja, com o cocktail “Domenico” (14 euros). “No Rossio Gastrobar, os cocktails são parte integrante da experiência gastronómica. O ‘Domenico’, com notas de chocolate, leite queimado e ginja, foi pensado para criar uma ligação perfeita com os sabores da Páscoa”, refere a bar manager. O menu especial de Páscoa e o cocktail “Domenico” estão disponíveis nos dias 19 e 20 de abril, tanto ao almoço como ao jantar, das 12h30 às 23h00, sendo também possível fazer a seleção da carta do restaurante.
Bacalhau e borrego no Capítulo Restaurant & Bar
O restaurante do Convent Square Hotel Vignette Collection apresenta um menu de Páscoa assinado pelo chef Celso Padeiro, disponível ao almoço no dia 20 de abril. Como entrada, recheio de sapateira com maionese de pickles e tostas crocantes. Nos pratos principais, estão o bacalhau confitado no forno à lenha, servido com estufado de sames, azeitonas galegas e cebolinhas, ou o borrego recheado com pinhões, passas e bacon, finalizado com molho de vinho do Porto e framboesas. A sobremesa fica pelo arroz-doce de leite de coco e lúcia-lima. Para harmonizar, uma seleção exclusiva de vinhos Adega Mãe PHC Hotels Colheita Particular, além de cerveja, água, refrigerantes e café. O menu tem um valor de 70 euros por pessoa.
Cozinha indiana moderna de Páscoa no Gunpowder, em Lisboa
O borrego ganha uma versão indiana neste restaurante do Chiado, com um menu preparado especialmente durante este mês de abril. O Salli Boti de borrego cozinhado lentamente, com batata palha e ovo, servido com paratha de Malabar (18 euros), que é uma especialidade parsi, composta por uma espécie de caril de carne de borrego. A sugestão de sobremesa é o pudim de pão e manteiga com rum Old Monk.
Takeaway de cabrito e folar no Pica-Pau, em Lisboa
Para os que preferem celebrar a Páscoa em casa, o Pica-Pau vai ter dois clássicos disponíveis para encomenda: o cabrito assado com arroz de forno e o folar doce, ambos assinados pelo chef Luís Gaspar. “O nosso cabrito, de origem nacional, é assado lentamente no forno, como manda a tradição. Perfumado com os aromas do tomilho e alecrim, é servido tenro e suculento”, explica o chef. “Será acompanhado por arroz preparado no forno, enriquecido com enchidos regionais portugueses e os sucos da assadura do cabrito”. A dose para duas pessoas tem o valor de 40 euros. Já o Folar Doce, “aromatizado com erva-doce e canela, ideal para partilhar com amigos e família”, custa 20 euros. Encomendas até às 13h do dia 16 de abril, na loja online do Pica-Pau. Já as recolhas serão feitas diretamente no restaurante no dia 20, entre as 9h30 e as 12h30.
Folar com amêndoa do Algarve do Bairro Alto Hotel
O chef Fábio Pereira inspirou-se no Algarve para o doce de Páscoa deste ano. Com ovos biológicos, farinhas de moleiro Paulino e amêndoa do Algarve, o Folar está disponível na pastelaria do hotel até 20 de abril. A versão mini custa 4 euros e o tamanho familiar custa 19 euros, mediante encomenda com 48 horas de antecedência. No sábado e no domingo de Páscoa o Bairro Alto Hotel também oferece um brunch familiar no BAHR & Terrace, com vários pratos tradicionais, incluindo um ensopado de cabrito serrano. O valor é de 90 euros por pessoa.
Brunch no restaurante Terrace, do Martinhal Lisbon Oriente
No domingo a partir das 12h30 o habitual brunch vai incluir ainda doces inspirados na Páscoa. Para os mais pequenos, estão programadas diferentes atividades no Kids Club e ainda a tradicional caça aos ovos no jardim. O valor é de 65 euros por adulto, com bebidas não alcoólicas incluídas, e com um suplemento de 14 euros para vinhos e cervejas. As crianças dos 3 aos 12 anos pagam metade, e as com menos de 3 anos não pagam.
Jantar com música ao vivo e brunch no Sheraton Cascais
No Sheraton Cascais o programa começa na sexta-feira, dia 18, com um jantar com música ao vivo. A refeição especial arranca com creme de castanha, segue com o tradicional carré de Cabrito com dauphinois e couve de bruxelas, servido com tawny reserva, ou o robalo acompanhado de puré de cenoura roxa, pak choi grelhado e azeite de manjericão e termina com o cheesecake de queijo cabra, doce de abóbora, nozes e redução de framboesa. O jantar custa 55 euros por adulto e crianças entre os 4 e os 12 anos pagam metade do valor. Já no domingo, está previsto um brunch com caça aos ovos e sobremesas especiais para as crianças, como fonte de chocolate, máquina de pipocas e algodão doce. O valor é de 77 euros por pessoa e as crianças entre os 4 e os 12 anos pagam metade.
Cabrito pascal no Visconde da Luz, em Cascais
Para um almoço tradicional, o restaurante com quarenta e nove anos de história vai preparar uma das especialidades da casa: o cabrito assado no forno. A preparação começa no dia anterior, quando o cabrito é temperado e fica a marinar durante horas antes de ir ao forno. Para acompanhar, batatinhas assadas, grelos salteados em azeite e alho e arroz de forno feito com os miúdos do próprio cabrito. Disponível apenas em datas selecionadas, o cabrito assado do Visconde da Luz custa 31,80 euros.
Fim de semana com jantar e brunch no Palácio Estoril
Na sexta-feira o restaurante do hotel oferece um menu degustação do mar, com harmonização de vinhos. No domingo, está previsto o almoço buffet de Páscoa com bebidas incluídas. O pacote de fim de semana com duas noites inclui o pequeno-almoço e uma destas refeições por 660 euros para duas pessoas. Para estadias de quatro noites, as duas refeições estão incluídas.
Buffet de domingo no Penha Longa Resort, em Sintra
O almoço de Páscoa no restaurante Mercatto, do resort da rede Ritz-Carlton, inclui “Salad bar”, estação de mariscos, as estações com chef, o buffet de pratos quentes e as sobremesas. Entre as opções estão ceviche de peixe branco, ostra, sushi, rolo de borrego, bacalhau com broa, ninho de Páscoa, torta de pistache e framboesa, e muitos outros pratos. Na nova loja The Chocolate by Penha Longa também encontra criações de Páscoa feitas pela equipa do chef Francisco Siopa. O pacote de Páscoa do hotel sai a partir de 381 euros para ocupação dupla, que inclui o almoço Pascal, entre outras regalias.
Visita exclusiva ao Palácio Nacional de Sintra
No domingo de Páscoa, no âmbito da programação Sintra PH30, que convida os jovens a comemorar os 30 anos da classificação da Paisagem Cultural de Sintra como Património da Humanidade pela UNESCO, será possível participar numa visita guiada ao Palácio Nacional de Sintra. “O Outro Lado do Palácio Nacional de Sintra: das Vivências Reais aos Espaços de Serviço” percorre tanto as grandes salas, como os pisos inferiores, desvendando as vivências destes dois mundos diferentes que habitaram o Paço de Sintra. Das 10h30 às 12h30 e das 15h00 às 17h00, sob inscrição prévia, por 1 euro por pessoa.
História e prova de vinhos no Convento do Espinheiro Historic Hotel & Spa, em Évora
A programação do hotel que fica num convento renovado do século XV começa na sexta-feira, dia 18, às 17h com uma visita história ao convento, que inclui uma prova de vinhos e um jantar com menu especial da quaresma. No sábado está prevista uma visita aos recantos místicos do mosteiro, seguida de enologia do Alentejo e música ao vivo. No domingo de Páscoa tem missa na igreja do convento às 9h, seguida de um tour histórico por Évora a partir das 10h30. O buffet especial de Páscoa será no restaurante Divinus. O pacote que também inclui uma noite de alojamento e jantar sai por 329 euros por pessoa, com bebidas pagas à parte.
Piquenique com Luís Trigacheiro e Vítor Sobral na Quinta do Paral
O almoço com os convidados especiais será na segunda-feira, dia 21 e segue a tradição de Páscoa alentejana. O cantor Luís Trigacheiro participa a contar as suas histórias de criança vividas na Páscoa, enquanto o chef Vítor Sobral, reconhecido pela sua cozinha portuguesa, fará recordar aos presentes todos os momentos da comunhão da Páscoa. O evento, que inclui almoço no campo, piquenique tradicional e provas verticais de quatro vinhos brancos e quatro tintos da Quinta do Paral custa 70 euros por pessoa.
Caça aos ovos e menu especial no Marmòris Hotel & Spa, em Vila Viçosa
Neste hotel renascido de uma antiga pedreira de mármore em Vila Viçosa, a programação para o feriado agrada toda a família. No sábado uma caça aos ovos com pistas espalhadas por todo o hotel vai garantir a diversão ao longo do dia. No final, quem encontrar o ovo dourado, habilita-se a ganhar um prémio especial. À noite o chef Hugo Bernardo preparou um menu especial e tradicional, com assado de borrego com alecrim ou risoto de abóbora e pickles de cogumelo. O pacote especial de duas noites com pequeno-almoço e jantar incluídos e acesso livre ao circuito terapêutico do Stone Spa custa entre 612 e 900 euros. Para quem quiser desfrutar apenas do jantar de Páscoa, o valor é 45 euros para os adultos e 22,50 para as crianças, com as bebidas incluídas.
Cerâmica, ioga, ténis, churrasco e brunch festivo no Spatia Comporta
O resort preparou uma extensa programação para toda a família. Na sexta-feira às 10h00 começa a oficina de cerâmica com a ceramista Luisa, do Mona Estúdio, pelo valor de 62 euros por pessoa. Às 16h o restaurante ŌRA apresenta uma experiência gastronómica pop-up, e às 18h00, será exibido um filme no Pavilhão. Já no sábado a programação começa às 9h00 com uma sessão de ioga a 15 euros por pessoa. Das 11h00 às 12h00, haverá uma clínica de ténis para crianças e, mais tarde, às 19h00, o restaurante ŌRA acende o firepit para uma noite de churrasco com música ao vivo, com carnes, marisco e acompanhamentos grelhados, a 75 euros por pessoa, com bebidas incluídas. No domingo de Páscoa, das 10h00às 14h00, estão previstas atividades infantis, como a caça aos ovos. Das 12h00 às 15h00 será servido o brunch festivo de Páscoa, com pratos tradicionais da época, como o borrego assado em forno de lenha, a 60 euros por pessoa. O jantar de Páscoa no ŌRA, com pratos sazonais, sai a 55 euros por pessoa.
Pintura de ovos, aula de bolachas e almoço especial no Sublime Comporta Hotel e Spa
No Sublime a caça aos ovos será no sábado pela manhã, a partir das 10h00, no Jardim Orgânico. Às 15h00 está previsto um atelier de pintura de ovos e às 17h00 começa a exibição de filmes no Garden Room. No dia 20 de abril o hotel preparou uma aula de bolachas de chocolate. Atividades exclusivas para hóspedes do hotel, que apresenta um pacote com estadia de 3 noites e almoço de domingo incluídos, a partir de 2000 euros para duas pessoas ou ainda o uma opção de 5 noites por 2889 para duas pessoas.
Provas de vinhos, spa de chocolate e menu especial no Hotel Vermelho, em Melides
O restaurante Xtian preparou um menu especial com três momentos a 95 euros por pessoa, com pairing vínico, e, no domingo, serve um brunch pascal por 65 por pessoa. Nos três dias anteriores à Páscoa, o bar do hotel recebe um conjunto de provas de vinho. Já o SPA tem um Ritual Divino de Chocolate, que inclui esfoliação corporal com sal e chocolate e uma massagem com óleo de chocolate, que custa 260 euros para um tratamento de 90 minutos.
Pacote de fim de semana no Sines Sea View
O hotel vai promover um almoço buffet no domingo de Páscoa com sabores autênticos da gastronomia portuguesa, como a tradicional canja de galinha, pão recheado e a tábua de enchidos e queijos, bacalhau fresco com migas de broa e perna de borrego assada a baixa temperatura, acompanhados por arroz de forno e batata corada, além de sobremesas como mousse de chocolate, pudim de ovos, cheesecake de frutos vermelhos, arroz doce e o tradicional folar doce. O almoço sai a 39 euros por pessoa com bebidas incluídas — e crianças entre os 4 e os 11 anos pagam 50%. Após o almoço ainda está prevista uma caça aos ovos. As estadias entre 18 e 21 de abril têm descontos de 15%.
Fim de semana com brunch no Praia do Canal Nature Retreat, em Aljezur
No restaurante Azeitona, o jantar de sexta-feira começa com pão de massa mãe, moreia frita, arjamolho e manteiga de anchova. Segue-se uma gamba violeta, ajo blanco e limão mão de budha, um bacalhau com ervilhas, ovo e pil pil e ainda uma raia com arroz de bivalves. Para sobremesa, uma pêra em vinho Porto e canela e, claro, não poderia faltar, um folar algarvio com laranja do Algarve. Já o Brunch de domingo de Páscoa, servido no restaurante Zimbro, inclui presunto porco preto feito n’O Zambujal, a tradicional paleta de cabrito assada no forno, polvo assado e limão confit e sobremesas a pedido como a nêspera confitada, sabayon de madeira e gelado de cardamomo e o pão de ló. Duas noites de estadia no hotel com o jantar de sexta-feira e o brunch de domingo, saem por 1248 euros para duas pessoas.
Mini Golfe, pintura facial e insufláveis na Quinta do Lago
As celebrações de Páscoa na Quinta do Lago começam na sexta-feira com o Mini Golfe da Páscoa, com decorações coloridas e surpresas especiais ao longo do percurso. No domingo está prevista uma caça aos ovos no Driving Range ao lado do KOKO, com balões, insufláveis, pinturas faciais e jogos divertidos. A estadia no The Magnolia Hotel tem até 20% de desconto, inclui refeições e as crianças ficam gratuitamente.
Atividades infantis e almoço especial no Verdelago Resort
O fim de semana no resort cinco estrelas inclui atividades infantis, como teatro de fantoches, decoração de ovos e saquinhos, criação de orelhas de coelho e postais de Páscoa, corrida de obstáculos e jogos tradicionais. A caça aos ovos está programada para o domingo, na zona do Clube do resort. O almoço de domingo tem lugar no restaurante Salicórnia, com o tradicional cabrito de leite com batata confit. Os pacotes com duas noites de estadia começam a 805 euros.
Brunch de Páscoa no Vila Vita Parc
O restaurante Bela Vita Bar & Brasserie vai ter um brunch especial de domingo de Páscoa, com música ao vivo e “live stations”, onde os chefs estarão a preparar os pratos in loco. Destacam-se no menu pratos como arroz crocante de polvo e o cabrito, além de uma variedade de doces e sobremesas, como o folar típico de Olhão, os ninhos de ovos e ovos de chocolate. O brunch custa 96 euros por pessoa, sem bebidas alcoólicas, e 48 euros para crianças entre os 4 e os 12 anos.
Dj à beira-mar e Ovo especial no Tivoli Marina Vilamoura
No restaurante Purobeach, na praia de Vilamoura, estão previstos sunsets e Dj sets exclusivos a combinar com a carta inspirada na gastronomia internacional de Melbourne, Miami e Marraquexe. Já o Glee Boutique Café apresenta a sua nova e exclusiva “Coleção de Páscoa”, com criações inspiradas no Ovo Fabergé, disponível em cinco tipos de chocolate e em dois tamanhos, XL e XS, custando entre 25 e 32 euros.
Almoço com vista panorâmica e chá da tarde no Reid’s Palace, no Funchal
O almoço de Páscoa no Pool Terrace sem formato buffet será acompanhado por música ao vivo, por um valor de 66 euros por pessoa, com bebidas pagas à parte, e crianças entre os 7 aos 12 anos a pagar metade. O chá da tarde no Tea Terrace terá uma seleção de sanduíches, scones e pastelaria artesanal de Páscoa por 50 euros por pessoa. O hotel vai oferecer ainda aos hóspedes atividades especiais de Páscoa como caça aos ovos e workshops de amêndoas tradicionais.
Jantar estrela Michelin no Savoy Palace
Na sexta-feira o restaurante de fine dining do hotel, o Galáxia Skyfood, vai apresentar um jantar com assinatura do chef André Cruz, do Feitoria, restaurante com uma estrela Michelin de Lisboa, ao lado do chef do restaurante anfitrião, Roberto Barros, e do chef corportativo da Savoy Signature, Celestino Grave. O menu de seis momentos harmonizados com vinhos escolhidos pelo sommelier André Ferraz, será oferecido entre as 20h30 e as 22h30, com música ao vivo, a 180 euros por pessoa. Ao longo do fim-de-semana o hotel vai oferecer outras programações de Páscoa, como o brunch no restaurante Terreiro no domingo e a mini quinta instalada nos jardins, onde coelhos e pintainhos vão encantar os mais novos.