Spa de chocolate, brunch e caça aos ovos. 40 programas de Páscoa de norte a sul do país

Buffet especial de Páscoa no Crowne Plaza Porto

O menu do domingo de Páscoa foi desenvolvido pelo chef executivo do SoMos Restaurant & Lounge, Jorge Sousa, e inclui entradas frias e quentes, uma mesa dedicada aos peixes e mariscos e especialidades da cozinha portuguesa, como a sopa de peixe à Pescador, o bacalhau à Zé do Pipo ou a costela mendinha com longas horas de cozedura no forno, servida com batata assada e castanhas. O buffet de sobremesas inclui o clássico pão-de-ló de Ovar, o pudim de abade de Priscos, a tarte de feijão conventual, e os ovos e amêndoas de chocolate, além do arroz-doce à moda de Oliveira do Hospital, o cheesecake de citrinos e a fruta laminada, complementada por uma seleção de queijos e compotas. Disponível a 20 de abril das 12h30 e as 15h00, por 55 euros por pessoa, sem bebidas incluídas. Para crianças dos 3 aos 10 anos o almoço tem o valor de 27,50 euros, e, até aos 2 anos, não pagam.

Pacote com almoço Guia Michelin no Valverde Santar Hotel & Spa

Os sabores do Dão estão em destaque na proposta de Páscoa do Memórias, restaurante recentemente recomendado pelo Guia Michelin. O almoço desenhado pelo Chef Luís Almeida, tem como protagonista o cabrito de leite em forno de lenha com batata assada e grelos da horta, e um guloso pão de ló com queijo da Serra da Estrela. A experiência no hotel, com duas noites, pequeno-almoço, almoço de Páscoa e caça aos ovos em família sai a partir de 776 euros.

Prova de vinhos, pão caseiro e cerâmica no Luz Charming Houses, em Fátima

Neste boutique hotel com arquitetura dos séculos XIX e XX há programas diversos ao longo dos quatro dias. Na quinta-feira, dia 17, às 16h30, por 40 euros por pessoa, é possível fazer uma prova de vinhos, queijos e enchidos tradicionais. Já no dia 18 às 16h está previsto um workshop de pão caseiro a 50 euros por pessoa. No sábado, no mesmo horário, por 40 euros por pessoa, decorre um workshop de cerâmica. Já no domingo acontece a tradicional caça aos ovos.

Massagem com chocolate e buffet especial no Hotel Immerso, na Ericeira

Se comer ovos de chocolate não for o suficiente — ou possível — o spa do hotel Immerso, na Ericeira, oferece ao longo da próxima semana uma massagem de chocolate preto e óleo de grainha de uva orgânico, que terá efeitos relaxantes e energéticos, além de combater os sinais de envelhecimento ao mesmo tempo em que nutre e hidrata a pele. O tratamento especial de Páscoa dura 60 minutos, está disponível entre 14 e 20 de abril e custa 90 euros. Já o restaurante do hotel, comandado pelo chef Alexandre Silva, terá um almoço estilo buffet com alguns clássicos do dia festivo, pelo valor de 80 euros por pessoa, com bebidas pagas à parte. Cabrito assado no forno com alecrim, sopa de peixe, bacalhau grelhado com azeite de alho e ervas e ainda várias propostas frias, como saladas, queijos e enchidos. No buffet de sobremesas destaca-se o tradicional Folar da Páscoa, o pudim do abade, o pão de ló e o toucinho do céu. O pacote de estadias de uma ou duas noites, disponível entre os dias 18 a 20 de abril, tem preços a começar nos 523 euros, incluindo pequeno-almoço, acesso ao spa e ginásio, e almoço.

Almoço buffet e caça aos ovos no Aethos Ericeira

O Onda Ericeira terá almoço buffet alusivo à quadra, com um menu com opções como a paleta de cordeiro cozinhada a carvão com arroz de enchidos no forno ou, para os vegetarianos, a bola de aipo a baixa temperatura acompanhada de arroz de legumes e brássicas grelhadas. O almoço inclui também doces típicos como o Pão de ló de Ovar, crumble de maçã e mini folar com chocolate. Para os mais pequenos, está prevista a caça aos ovos de Páscoa pelo hotel. O almoço sai a 85 euros por pessoa e 45 euros para crianças até 12 anos, com bebida pagas à parte.

Ovo de Páscoa especial e tratamento de spa com chocolate no Ritz Four Seasons Lisboa

Em Lisboa o Ritz tem o já tradicional almoço buffet de Páscoa no salão Pedro Leitão, com uma estação de marisco e charcutaria, uma estação com Cabrito Serrano ou uma estação de queijos exclusiva com queijos de produtores locais das regiões da Arrábida, Beiras e Alentejo, e ainda caça aos ovos pelo hotel, por 195 euros por pessoa, incluindo sumo do dia, água e café e 95 euros para crianças entre os 6 e os 12 anos. Já no Pop-Up Ritz Delicatessen, aberto desde o dia 1 de abril junto ao Restaurante Varanda, o público pode experimentar as criações em chocolate do Chef Executivo de Pastelaria Diogo Lopes, como o Ovo de Páscoa especial do Hotel, feito com 40% de chocolate Jivara Valrhona, repleta de trufas, Rochers, amêndoas. Além disso, 3 Ovos da sorte conterão um bilhete com presentes como vouchers para outras ofertas do hotel. O preço por Ovo de Páscoa é de 60 euros. Já para os hóspedes que quiserem uma experiência sensorial e imersiva, o Velvet Cocoa Ritual começa com uma esfoliação e depois uma massagem calmante de corpo inteiro, com aroma a chocolate, por 195 euros.

Bubbly Brunch, caça aos ovos e happy hour no Hyatt Regency, em Lisboa

No domingo o restaurante Viseversa serve um brunch buffet em parceria com a Veuve Clicquot, com música ao vivo. No menu estão entradas como a salada de camarão, quinoa e ananás, a focaccia de rosbife e trufa ou o bun de lavagante com camarão tigre, além de ostras frescas, sapateira, mexilhão ou ceviche de robalo. Estarão disponíveis ainda duas lives stations, uma com o tradicional borrego assado no forno com mel e alecrim e outra com omeletes, ovos mexidos e ovos benedict. Entre os pratos principais destacam-se o bacalhau gratinado com broa e a carne de porco ibérico com ameijoa e coentros. Entre as sobremesas o tradicional Folar da Páscoa com erva doce e uma fonte de chocolate, gomas, cookies e marshmallows. O brunch sai a 69 euros por pessoa. Crianças a partir de 5 anos pagam 34,50. A caça aos ovos está planeada para decorrer entre as 15h e as 16h. Entre as 14h e as 18h um happy hour em parceria com a Gin Lovers, no bar Yellow Tram, terá uma seleção exclusiva de bebidas.

Brunch italiano e bellinis no Davvero, em Lisboa

A bebida que junta espumante e sumo de pêssego será uma das estrelas deste brunch que dá à Páscoa um sotaque italiano. Nos pratos principais, destaca-se o risotto de espargos e açafrão, o ravioli de camarão com limão ou o polvo grelhado e ainda o cordeiro com batatas e alecrim. No buffet ainda vai encontrar uma seleção de enchidos e queijos italianos, pão caseiro, pratos frios e saladas, pratos quentes, e sobremesas, incluindo o gelado do dia, feito pela equipa do restaurante. Das 12h00 às 15h30, a 55 euros por pessoa.