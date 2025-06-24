A Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE), no distrito de Bragança, tem, a partir deste mês, consultas de medicina dentária disponíveis em todos os seus centros de saúde, informou esta terça-feira a entidade.

Para levar a especialidade a todo o distrito de Bragança foi essencial o alargamento da equipa clínica, integrada agora por “mais uma médica dentista que irá assegurar o serviço nos centros de saúde de Alfândega da Fé, Torre de Moncorvo e Carrazeda de Ansiães”, explicou a ULSNE num comunicado.

“Esta medida, alinhada com os princípios orientadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no âmbito do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral, é essencial ao nível da promoção da saúde global dos utentes, com impacto ao nível das funções essenciais, como mastigar, respirar e falar, abrangendo, igualmente, a dimensão psicossocial ao nível da autoconfiança e bem-estar”, descreveu ainda a instituição.

A ULSNE é responsável pela gestão dos 14 centros de saúde existentes na zona de Bragança, bem como de três hospitais, situados na capital de distrito, em Macedo de Cavaleiros e em Mirandela.