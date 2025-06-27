Quatro concelhos da região Centro e Algarve estão esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio, que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que aumente nos próximos dias, com a previsão de temperaturas a subir.

Esta sexta-feira estão em perigo máximo de incêndio os concelhos de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, mas o IPMA prevê que este nível se estenda no sábado a cerca de 40 concelhos do interior Centro e do Algarve, alargando-se no domingo a outros municípios tanto no Centro como no Norte do país.

Segundo o IPMA, mais de 80 municípios do interior Norte, Centro e da região do Algarve estão esta sexta-feira em perigo muito elevado. Outros cerca de 90 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Setúbal, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Bragança, Viseu, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Leiria, Lisboa e Santarém estarão em perigo elevado.

De acordo com os cálculos do instituto, o perigo de incêndio vai aumentar nos próximos dias, a par de uma subida das temperaturas na ordem dos 10 graus Celsius, prevendo-se em algumas regiões máximas acima dos 40 graus.

O perigo de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no Norte e Centro, e uma subida de temperatura, em especial da máxima. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Braga e Viana do Castelo) e os 25 (Faro) e as máximas entre os 25 (Viana do Castelo) e os 40 (Évora).

Por causa do tempo quente, 12 distritos de Portugal continental vão estar no fim de semana sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, que é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado”.