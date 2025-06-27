João Machado: o designer em cartaz

Uma retrospetiva da obra de João Machado está a partir deste sábado, 28 de junho, patente no MUDE — Museu do Design, em Lisboa, que recebeu em 2023 o espólio do designer gráfico nascido em 1943 e assim se junta ao de outros mestres desse nobre ofício, de que valerá sempre a pena lembrar o caso de António Garcia (1925-2015), a mostra e o catálogo de 2010. Essa vocação essencial de um museu deste tipo — a de acolher, estudar e expor os trabalhos de artistas em evidência num determinado período — cumpre-se perfeitamente nesta realização, a primeira, desde 1982 (cartazes na Sociedade Nacional de Belas Artes) que traz a Lisboa uma panorâmica dos trabalhos de João Machado, muito depois — e essa demora também merece atenção crítica — de idênticas apresentações como a no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, de Chaves, em 2017, com o catálogo João Machado: Arte da Cor (191 pp.), de bibliografia que lhe foi dedicada, como João Machado e a Criação Visual (Casa da Cerca, Almada, 2001, s/n.) ou João Machado de Francisco Providência, José Bártolo e Helena Sofia (Cardume, Matosinhos, 2016, 96 pp.).

Uma muito considerável galeria de prémios internacionais e nacionais não pode deixar de legitimar o interesse pela obra de Machado, um nome talvez menos conhecido do público, mas bem considerado pelos seus pares, como sucede com o japonês Keizo Matsui (1946-) e com Francisco Providência (1961-), designer e professor, que comissaria esta exposição — e internacionalmente ficou assinalado ao mais alto nível pelo Prémio Icograda Excelência, o “Nobel do Design Gráfico”, que lhe foi atribuído em 1999. Muito representado em exposições coletivas internacionais de cartazismo, Machado colheu substancial admiração no Japão, na Coreia do Sul e na China, tendo sido convidado a conceber cartazes, entre outros, para o Ogaki Matsuri Festival em 2016 e 2017, depois de o ter feito em 2014 para a Bienal Internacional del Cartel na Cidade do México.