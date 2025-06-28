1237,7kWh poupados 1237,7 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Português ganha torneio internacional do jogo móvel Candy Crush — e meio milhão de dólares

Este artigo tem mais de 1 ano

O torneio começou dia 20 de março, com 15 milhões de jogadores. Os dez com os melhores resultados foram convidados para a final em Los Angeles e para dividir um prémio de um milhão de dólares.

i

GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images

GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images

O torneio começou no dia 20 de março, com 15 milhões de jogadores por todo o mundo de forma exclusivamente virtual. Terminou esta semana, em Los Angeles, com dez concorrentes a competir ao vivo pelo título de campeão All Stars de Candy Crush e por um prémio de meio milhão de dólares. No final, o vencedor foi o português Tiago P. “Eu estava nisto para ganhar!”, declarou depois da vitória, em entrevista à revista Variety, uma revista norte-americana conhecida pelo foco noticioso no mundo do entretenimento.

O jogo móvel Candy Crush Saga foi lançado pela empresa King em 2012 no Facebook. Tiago começou a jogar nessa mesma altura, disse à revista norte-americana. “Fui imediatamente atraído pela diversão de completar os níveis e pelo desafio de bater as pontuações mais altas dos meus amigos”, elaborou.

A estratégia para chegar à final do torneio foi planeada ao longo de dez meses: “desde estimar quantos doces teria de recolher por minuto ou até quantos reforços precisaria para manter o ritmo”, explicou. “Para a eliminatória final, até imprimi o meu objetivo de pontos no final de cada hora para me manter motivado”, acrescentou.

Mas afinal, o que é preciso para ser convidado para a final ao vivo nos Estados Unidos? Os jogadores têm de avançar os níveis de jogo colecionando o máximo de “doces roxos All Stars” — os jogadores que somaram mais pontos conseguem o bilhete para as finais. A King relata que, ao longo das cinco semanas do torneio, foram colecionados 11,4 biliões destes doces dentro da aplicação e e 2,2 mil milhões de níveis foram passados, o que mostra a adesão internacional a este torneio.

O All Stars realizou-se em 2025 pela quinta vez. O torneio foi fundado com o objetivo de “celebrar a incrível dedicação e habilidade dos jogadores”, explicou o vice-presidente de marketing do jogo na King à Variety. Porém, para além de o torneio ser bom para “se desafiarem, baterem recordes e abraçarem a emoção da competição”, a motivação financeira também ajuda: os finalistas dividem entre si um prémio de um milhão de dólares.

Tiago, o português vencedor, ganhou meio milhão (e um anel de diamante de campeão). Os outros lugares do pódio foram ocupados por norte-americanos: Ingrid R., da Califórnia, ficou em segundo lugar e ganhou 250 mil dólares, e Aalja B., de Atlanta, fechou o pódio com um prémio de 100 mil dólares.

Proponha uma correção, sugira uma pista: mmoreira@observador.pt

Recomendamos

Inteligência Artificial

O apocalipse tem morada fiscal

Rui Duarte
Estados Unidos da América

Trump declara "inimigos" os que dizem "IA"

Auto

Kia Seltos: a resposta às epopeias de hoje 

Mundo IA

IA que lê mentes? Sim! E não é ficção científica

Últimas
O Bom, o Mau e o Vilão

O PS volta a entrar em modo barata tonta

Contra-Corrente

Um Orçamento do Estado sem novidades e sem emoção

União Europeia

Comissário europeu exige resultados em negociações com China

Três Toques

Martínez está a caminho das Arábias? 

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.