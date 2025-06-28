Português ganha torneio internacional do jogo móvel Candy Crush — e meio milhão de dólares

O torneio começou no dia 20 de março, com 15 milhões de jogadores por todo o mundo de forma exclusivamente virtual. Terminou esta semana, em Los Angeles, com dez concorrentes a competir ao vivo pelo título de campeão All Stars de Candy Crush e por um prémio de meio milhão de dólares. No final, o vencedor foi o português Tiago P. “Eu estava nisto para ganhar!”, declarou depois da vitória, em entrevista à revista Variety, uma revista norte-americana conhecida pelo foco noticioso no mundo do entretenimento.
O jogo móvel Candy Crush Saga foi lançado pela empresa King em 2012 no Facebook. Tiago começou a jogar nessa mesma altura, disse à revista norte-americana. “Fui imediatamente atraído pela diversão de completar os níveis e pelo desafio de bater as pontuações mais altas dos meus amigos”, elaborou.
A estratégia para chegar à final do torneio foi planeada ao longo de dez meses: “desde estimar quantos doces teria de recolher por minuto ou até quantos reforços precisaria para manter o ritmo”, explicou. “Para a eliminatória final, até imprimi o meu objetivo de pontos no final de cada hora para me manter motivado”, acrescentou.
Mas afinal, o que é preciso para ser convidado para a final ao vivo nos Estados Unidos? Os jogadores têm de avançar os níveis de jogo colecionando o máximo de “doces roxos All Stars” — os jogadores que somaram mais pontos conseguem o bilhete para as finais. A King relata que, ao longo das cinco semanas do torneio, foram colecionados 11,4 biliões destes doces dentro da aplicação e e 2,2 mil milhões de níveis foram passados, o que mostra a adesão internacional a este torneio.
O All Stars realizou-se em 2025 pela quinta vez. O torneio foi fundado com o objetivo de “celebrar a incrível dedicação e habilidade dos jogadores”, explicou o vice-presidente de marketing do jogo na King à Variety. Porém, para além de o torneio ser bom para “se desafiarem, baterem recordes e abraçarem a emoção da competição”, a motivação financeira também ajuda: os finalistas dividem entre si um prémio de um milhão de dólares.
Tiago, o português vencedor, ganhou meio milhão (e um anel de diamante de campeão). Os outros lugares do pódio foram ocupados por norte-americanos: Ingrid R., da Califórnia, ficou em segundo lugar e ganhou 250 mil dólares, e Aalja B., de Atlanta, fechou o pódio com um prémio de 100 mil dólares.