Português ganha torneio internacional do jogo móvel Candy Crush — e meio milhão de dólares

O torneio começou no dia 20 de março, com 15 milhões de jogadores por todo o mundo de forma exclusivamente virtual. Terminou esta semana, em Los Angeles, com dez concorrentes a competir ao vivo pelo título de campeão All Stars de Candy Crush e por um prémio de meio milhão de dólares. No final, o vencedor foi o português Tiago P. “Eu estava nisto para ganhar!”, declarou depois da vitória, em entrevista à revista Variety, uma revista norte-americana conhecida pelo foco noticioso no mundo do entretenimento.

O jogo móvel Candy Crush Saga foi lançado pela empresa King em 2012 no Facebook. Tiago começou a jogar nessa mesma altura, disse à revista norte-americana. “Fui imediatamente atraído pela diversão de completar os níveis e pelo desafio de bater as pontuações mais altas dos meus amigos”, elaborou.

A estratégia para chegar à final do torneio foi planeada ao longo de dez meses: “desde estimar quantos doces teria de recolher por minuto ou até quantos reforços precisaria para manter o ritmo”, explicou. “Para a eliminatória final, até imprimi o meu objetivo de pontos no final de cada hora para me manter motivado”, acrescentou.