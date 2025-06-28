Apesar de ser um dos mais esperados e mediáticos casamentos do ano, os três dias da festa de Jeff Bezos e Lauren Sanchez culminaram na sexta-feira numa cerimónia bastante privada na ilha de San Giorgio Maggiore, em Veneza. No secretismo da boda, os cerca de 200 ilustres convidados estiveram afastados dos manifestantes que nos últimos dias têm protestado contra as festas do fundador da Amazon e, ao mesmo tempo, quarta pessoa mais rica do mundo.

Os únicos detalhes da cerimónia surgiram pela Vogue que, tendo adquirido o exclusivo do casamento, divulgou imagens do vestido de Lauren Sanchez, ex-jornalista. O vestido foi inspirado num modelo de Sophia Loren no filme Houseboat (1958). “Foi muito mais impactante do que esperava”, confessou sobre o momento em que fez a prova final da peça que esteve um ano e meio a ser produzida.

Sem grandes detalhes sobre a cerimónia, as únicas imagens do vestido da noiva surgiram pela Vogue, que adquiriu o exclusivo do casamento. Antes disso, os fotógrafos captaram o desfile de celebridades que entrarem em táxis aquáticos para serem levados nos canais de Veneza para o casamento. A família Kardashian-Jenner, Bill Gates, Oprah Winfrey, Ivanka Trump, Tommy Hilfiger, Ellie Goulding, Usher, Sydney Sweeney, Orlando Bloom, Tom Brady, Rania (rainha da Jordânia) e Leonardo DiCaprio foram alguns dos presentes.

Os protestos dos manifestantes anti-Bezos obrigaram o magnata a alterar o local da cerimónia, escolhendo um local mais seguro, depois de ativistas terem ameaçado lançar crocodilos insufláveis nos canais para impedir o transporte de convidados. Nos últimos dias surgiram na idílica cidade italiana vários manequins do dono da Amazon: um a defecar e outro a boiar agarrado a uma caixa da empresa norte-americana.