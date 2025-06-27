O fundador da Amazon e quarta pessoa mais rica do mundo, Jeff Bezos, e a antiga jornalista Lauren Sánchez já estão casados. Aquele que pode ser o casamento do ano realizou-se na tarde desta sexta-feira na ilha de San Giorgio, em Veneza, e o casal contou com a presença de centenas de convidados que incluem estrelas de Hollywood, cantores, apresentadores famosos, alguns dos empresários mais ricos do mundo e até políticos.

Segundo a Vogue — que adquiriu o exclusivo da cerimónia–, a noiva usou um vestido Dolce & Gabbana inspirado num modelo de Sophia Loren no filme Houseboat (1958). À versão norte-americana da revista de moda, a noiva confessou o que sentiu quando fez a prova final do vestido. “Foi muito mais impactante do que esperava”, admitiu.

A filha do Presidente dos EUA Ivanka Trump e o marido, Jared Kushner, estiveram entre os presentes na cerimónia mais importante dos três dias de festa. A rainha da Jordânia, Rania, a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, o cofundador da Microsoft, Bill Gates, Kris Jenner e as filhas Kim e Khloe Kardashian e o ator Orlando Bloom foram alguns dos outros convidados. (Veja na galeria acima as fotografias dos noivos e dos convidados a partirem para a cerimónia)

A organização esteve a cargo da Lanza & Baucina, uma agência com base em Londres mas criada por três primos italianos e que já tem experiência em eventos desta magnitude, como por exemplo o casamento de George e Amal Clooney em 2014.

Apesar do casal de noivos estar hospedado no Aman, a maioria dos convidados estava no TheGrittiPalace, outro hotel de luxo de Veneza. A exceção foi IvankaTrump com o marido, JaredKushner, que se instalaram no St. Regis. Para transportar os convidados pela cidade a autarquia reservou cerca de 30 dos 280 táxis aquáticos disponíveis.