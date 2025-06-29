Cerca de 80 concelhos de dez distritos de Portugal continental apresentam hoje risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os concelhos que estão sob este alerta pertencem aos distritos de Vila Real, Bragança, Viana do Castelo, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda em risco ‘muito elevado’ e ‘elevado’ quase todos os concelhos dos distritos do continente.

Apenas cerca de 30 municípios localizados no litoral do país estão com risco moderado ou reduzido de incêndio.

O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Devido à onda de calor que está a atingir o país, o IPMA colocou sete distritos do continente em aviso vermelho, entre hoje e terça-feira, nomeadamente Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Os restantes distritos estarão com avisos laranja (o segundo mais grave) e amarelo, variando nos dias entre hoje e terça feira.

O IPMA prevê para hoje, no continente, continuação de tempo quente, com céu pouco nublado ou limpo apresentando períodos de mais nebulosidade na faixa costeira ocidental, em especial a norte do Cabo Raso, e no interior durante a tarde.

As previsões apontam para condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada dispersos no interior, em especial das regiões Norte e Centro e durante a tarde, e uma pequena subida de temperatura.

O vento soprará em geral fraco predominando do quadrante norte, sendo do quadrante leste até ao meio da manhã, e soprando por vezes moderado (até 30 km/h) na faixa costeira ocidental. As temperaturas máximas vão oscilar entre os 44 graus Celsius, em Beja, e os 25, em Aveiro.