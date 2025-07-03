A despesa corrente em saúde teve um aumento de 8,7% em 2024, ultrapassando os 29,2 mil milhões de euros, de acordo com estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgadas esta quinta-feira.

O INE aponta a atividade dos hospitais públicos e privados e consultórios e clínicas privadas como fator “determinante para esta evolução”.

Segundo a Conta Satélite 2024, o valor da despesa corrente em saúde, de 29.205,1 milhões de euros (2.733,9 euros per capita) representou 10,2% do Produto Interno Bruto (PIB). “O crescimento nominal da despesa corrente em saúde superou o do PIB em 2,3 p.p. [pontos percentuais], contrariamente ao que se observou em 2022 (-6,8 p.p.) e 2023 (-5,4 p.p.)”, lê-se no documento publicado no site do INE.

Os dados indicam que a despesa pública (que cresceu 9,9%) e privada (que cresceu 6,5%) aumentou devido ao “reforço da atividade” dos hospitais públicos e privados e dos prestadores privados de cuidados de saúde em ambulatório, como consultórios médicos, de medicina dentária e clínicas médicas com várias especialidades.

Em 2023, a despesa corrente em saúde havia crescido 4,4%, atingindo 26.866,3 milhões de euros, correspondendo a 10,0% do PIB e a 2.539,8 euros per capita.