Mudou o formato, aumentou o número de equipas, mas a Europa continua perto de dominar o mundo. Se, por um lado, o Fluminense continuava em prova e prometia intrometer-se em mais um duelo entre a América do Sul e a Europa, por outro, estava já assegurada uma equipa da UEFA na partida decisiva deste Mundial de Clubes. Afinal, este sábado iria ficar marcado por dois grandes confrontos entre equipas que lutam pela Liga dos Campeões. A abrir as hostilidades, o campeão europeu PSG encontrou o Bayern Munique, num duelo entre gigantes europeus. Curiosamente, parisienses e bávaros já se tinham enfrentado em 2024/25, com os alemães a levarem a melhor ante os franceses (1-0), na fase de liga da Liga dos Campeões, num jogo em que Ousmane Dembélé foi expulso e Kim Min-jae marcou. Agora, as contas eram outras.

“Foi uma semana difícil, porque foi muito longa, com seis dias de intervalo entre as partidas. É muito tempo para o final da temporada. Tivemos uma semana de treinos muito boa, fizemos o nosso trabalho. Acho que a equipa está pronta. Será difícil contra uma equipa muito boa na competição e uma equipa muito boa na Europa. Já enfrentámos o Bayern. Conhecemos a equipa. Será um jogo aberto, com duas equipas ofensivas. Tenho a certeza de que os adeptos vão gostar. Queremos continuar a competir. É esse o nosso objetivo. De qualquer forma, é um momento muito positivo. Diogo Jota? Esta é provavelmente a pior notícia que podíamos ter recebido. O mundo do futebol está em choque. É trágico. É muito difícil para todos, especialmente para os portugueses. É difícil, temos que aceitar, mas é muito difícil”, partilhou Luis Enrique na antevisão à partida.

“O Bayern não vai ter sempre a posse de bola. Será um jogo de princípios. Há uma equipa que vai jogar com uma defesa profunda e uma equipa que vai jogar com muita pressão. Isso é fundamentalmente emocionante. E ambas as equipas não dão muito ênfase à posse de bola, mas sim em ganhar a bola. É uma semelhança. É a tempestade perfeita de que estamos à espera amanhã [sábado]. Estes jogos são sempre interessantes e emocionantes, pelo que pagaria para ver o jogo. É um desafio fantástico para nós. Eles ganharam a Taça e o Campeonato em França e a Liga dos Campeões. Temos a oportunidade de os vencer amanhã. É ótimo poder jogar contra eles. Não olho para números e estatísticas. Compreendo como tudo pode ser visto, mas primeiro temos de fazer o trabalho. Podemos falar de favoritos mas, em última análise, trata-se de uma equipa que será a vencedora no final. Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ganhar”, assumiu Vincent Kompany.

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No Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Dembélé voltou a começar no banco de suplentes, com Luis Enrique a repetir o onze inicial que goleou o Inter Miami, com Nuno Mendes, Vitinha e João Neves de início, e Gonçalo Ramos no banco. Nos alemães, Vincent Kompany voltou a contar com Kingsley Coman, que tinha sofrido uma lesão muscular diante do Flamengo, e operou duas alterações na sua equipa, reforçando o meio-campo. Assim, Aleksandar Pavlovic e Jamal Musial foram opção em detrimento de Leon Goretzka e Sèrge Gnabry. Raphaël Guerreiro, João Palhinha e David Daiber ficaram no banco.

Cumprido o minuto de silêncio em memória de André e Diogo — que levou Mendes às lágrimas —, os parisienses entraram fortes na partida e, com poucos minutos de jogo, Désiré Doué encontrou espaço à entrada da área para rematar ligeiramente ao lado da baliza de Manuel Neuer (3′). Na resposta, Michael Olise tentou em jeito, junto à área adversária, mas Gigi Donnarumma agarrou (6′). Pouco depois, Doué isolou Achraf Hakimi com um grande passe, o marroquino cruzou rasteiro para o segundo poste e, com pouco ângulo, Khvicha Kvaratskhelia rematou ao lado (19′). Na ocasião seguinte, Fabián Ruiz atirou por cima (22′). Os guarda-redes entraram então em ação, com o italiano a fazer uma grande defesa para travar um remate forte de Michael Olise (27′) e o alemão a impedir o golo do georgiano com uma defesa com a mão esquerda (32′).

Já depois da paragem para hidratação, Sacha Boey entrou para o lugar do lesionado Josip Stanisic e, em nova ocasião de perigo, Harry Kane cabeceou por cima (38′). Na reta final do primeiro tempo, Pavlovic cruzou da esquerda para a área, Jamal Musiala falhou a bola por pouco, mas enganou Donnarumma e o italiano teve de se aplicar (41′). Na compensação, Dayot Upamecano ainda fez balança a rede, mas estava em fora de jogo e o lance foi anulado (45+2′). O primeiro tempo chegou ao fim sem golos e num lance em que Musiala sofreu uma grave lesão no pé esquerdo, depois de se ter embrulhado numa disputada de bola com o guarda-redes italiano.

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Com Sèrge Gnabry em campo, a segunda metade começou com mais uma grande intervenção de Neuer, que impediu o golo de Bradley Barcola, que surgiu isolado (49′). A partir daí, o jogo entrou numa toada de imprevisibilidade, com as duas equipas a apostarem em lances de ataque rápido. Numa toada de maior ascendente alemão, Olise atirou forte para as mãos de Donnarumma (61′) e falhou a baliza em posição privilegiada (65′). Já com Dembélé em campo, Neuer inventou e atirou a bola contra o corpo de Kvaratskhelia, a bola sobrou para o francês que, de baliza aberta, atirou ao lado (74′). Pouco depois, numa jogada irrepreensível de João Neves, que recuperou, conduziu, desequilibrou e assistiu, Doué recebeu à entrada da área e desferiu um remate rasteiro para o golo inaugural (78′). Logo a seguir ao golo, Willian Pacho teve uma entrada fora de tempo sobre Goretzka, foi expulso e deixou os franceses com um elemento a menos (82′).

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Na reta final da partida, Kane voltou a introduzir a bola no fundo da baliza de Donnarumma mas, à semelhança do outro lance, partira de posição irregular, em mais um lance bem trabalhado pela defesa do PSG (88′). Pouco depois foi a vez de Raphaël Guerreiro saltar do banco e, na compensação, levar uma cotovelada de Lucas Hernández, num lance que obrigou Anthony Taylor a recorrer, de novo, ao cartão vermelho (90+2′). A jogar com nove jogadores, os rouge et bleu voltaram a ser felizes, num lance em que, inicialmente, Dembélé atirou à trave, mas, na sequência, Hakimi ultrapassou três jogadores e tocou curto para o remate certeiro do francês (90+6′). Já para lá da hora, o Bayern beneficiou de um penálti, por falta de Nuno Mendes em Kane, mas o lance acabou revertido (2-0).

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A pérola

Que partida de Gigi Donnarumma! O italiano parece ter nascido para estes jogos. Depois de ter sido peça fundamental na conquista do Europeu de 2021 e de ter repetido a preponderância na Liga dos Campeões deste ano, o guarda-redes aponta-se como um dos destaques do PSG neste Mundial de Clubes. Frente ao Bayern, colecionou cinco defesas de grande calibre, três delas dentro da área, e foi fundamental para segurar o nulo, antes de Doué faturar.

O joker

Depois de ter regressado de lesão na última partida, Ousmane Dembélé continua à procura do seu lugar no onze inicial… com golos. O internacional francês jogou apenas 20 minutos, mas saiu do banco para fechar as contas da vitória parisiense, numa altura em que a sua equipa tinha dois elementos a menos. Para a história fica o festejo, em homenagem a Diogo Jota.

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A sentença

Feitas as contas, estão encontrados três dos quatro semifinalistas deste Campeonato do Mundo e, a acompanhar Fluminense e Chelsea, está agora o PSG. O campeão da Europa continua a ser o favorito à conquista do troféu e quer fechar uma temporada de sonho com mais uma conquista. Segue-se Real Madrid ou Borussia Dortmund. Em sentido inverso, o Bayern Munique cai nos quartos de final, depois de ter sido eliminado nessa mesma fase na competição continental, frente ao Inter Milão.

A mentira