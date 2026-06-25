Com um boné azul e uma camisola do Flamengo, imagens que terão sido transmitidas em direto de um jogo de futebol nos Estados Unidos mostram um adepto brasileiro a acender um cigarro nas bancadas. No momento em que leva o cigarro à boca, a gravação mostra o adepto a levar um golpe de trás vindo de um polícia, que o agarra e escolta para o exterior do estádio.

O vídeo ficou viral nas redes sociais, com muitos utilizadores a criticar o comportamento do adepto, alegando que este estaria a desobedecer às regras estabelecidas pelo estádio onde decorria a partida a que estava a assistir. “O episódio reacendeu discussões sobre respeito às regras em ambientes públicos, diferenças culturais e a forma como infrações são tratadas em diferentes países”, lê-se numa das publicações.

Contudo, após uma análise mais cuidada das imagens partilhadas, é possível verificar algumas incongruências que colocam em causa a veracidade do episódio. Em primeiro lugar, no canto superior esquerdo do vídeo está identificado o resultado da partida, bem como o minuto de jogo em que acontece este momento. Como se pode ver nas imagens, no momento em que o adepto acende o cigarro — sem isqueiro —, o relógio mostra que vai nos 17 segundos, sem exibir claramente o minuto de jogo. Porém, quando leva o golpe do polícia norte-americano, o relógio volta para os 10 segundos e a contagem começa a partir daí.

Adicionalmente, olhando para o histórico de partidas do Flamengo em solo norte-americano, este jogo teria de corresponder a uma de quatro ocasiões em que o clube carioca entrou em campo para o Mundial de Clubes, uma competição que se realizou nos EUA no verão passado. O resultado mostra claramente que o Flamengo (identificado por FLA) está a vencer 1-0, na altura em que as imagens foram transmitidas em direto. Ora, o único jogo em que o Flamengo esteve a vencer 1-0 — apesar de só ter sido eliminado nos oitavos de final — foi no duelo de fase de grupos com o Esperance Tunis, cujas iniciais não correspondem às expostas no vídeo.

Após uma análise em plataformas de deteção de conteúdo gerado por inteligência artificial, é possível concluir ainda que as imagens partilhadas deste adepto brasileiro não são verdadeiras.

Conclusão

É falso que um adepto brasileiro tenha sido agredido por um polícia num estádio nos Estados Unidos após ter acendido um cigarro durante um jogo de futebol. As imagens foram geradas com recurso a inteligência artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.