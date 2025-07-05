Portugal Fashion. Ao 4.º dia, Miguel Vieira quase cancela o desfile e Hugo Costa apresenta coleção inédita

Os casacos oversized continuam cá, mas também há calças num corte flare. Os pretos também são maioria, mas há cor, nos desenhos num estilo mancha criados artesanalmente pelo designer e um estagiário do atelier. “O Tomás tem muita potencialidade com a manualidade e uma ligação à rua muito forte, com o grafite”, conta Hugo Costa, que assume que as cores acabaram por mudar no processo. “O rosa é uma consequência de um tingimento 100% manual, mas a cor original é o vermelho. Como nós gostamos dessas surpresas, deixámos ficar”. Peças que devem continuam a refletir o estilo urbano do designer, mas com uma mudança que considera importante e necessária.

Durante a pausa do Portugal Fashion, Hugo Costa continuou a trabalhar, mas reconhece que a plataforma oferece oportunidades e visibilidade diferentes. Para não “cair no esquecimento”, diz que os criadores precisam de encontrar formas diferentes de promover as coleções. “Tentámos fazer as coleções na mesma. Houve uma que, por causa do processo, também ficou em suspenso. Porque eu também precisei, emocionalmente, de suspender. Aproveitei a pausa. Não escondo que aproveitei o momento para também fazer uma pausa e repensar tudo. E a partir daí foi fazer shootings, fotografar, fazer sample sales… Fizemos um sample sale, por exemplo, na altura de Natal, em que fotografámos tudo misturado, em que pegámos em coisas antigas só para vender amostras e fizemos um style completamente novo, que ninguém esperava que existisse daquela forma.”

Agora, mostra-se feliz e grato por regressar a esta passarelle. E, como Miguel Vieira, acertou os detalhes finais até à última hora. “Quando recebi o convite, nós tínhamos a coleção praticamente feita e planeada para a shooting. Mas para fazermos um desfile temos que equilibrar as coisas de forma diferente, temos que ter muito mais calças, muito mais elementos, muito mais de desconstrução, de ajustamentos da coleção, multiplicação de elementos”, diz o designer, sobre a coleção que já estava a ser pensada desde o final de 2024. “Apresentei inverno porque quero vender esta coleção a partir de setembro. Mas começou a ser feita na altura certa da estação, portanto, seria para ser apresentada não em março, mas em janeiro. Já tínhamos uma parte significativa da coleção feita, depois entrei aqui num processo em que precisei de algum tempo. Depois foram mais dois meses que terminaram ontem à noite, se calhar hoje de manhã.”

O Observador está instalado no Porto a convite do Portugal Fashion.