Moda com legado e identidade: Maria Gambina rejeita as massas, Hugo Costa aposta na Vinted e Susana Bettencourt anuncia pausa

Para colocar o plano em marcha, já começou a abordar fabricantes de máquinas para a produção de malhas. “É a parte mais cara. Estou a falar com a Mandarin, com a Shima. Vamos ver”, assume. “Tenho noção que sou a pessoa certa para dar estas aulas e para conseguir montar este projeto. Agora preciso do resto dos parceiros”, diz, afirmando que pretende se dedicar à escola-fábrica atelier a seguir ao doutoramento em Design de Moda pela Universidade do Minho em parceria com a Universidade da Beira Interior. A pausa coincide também com um momento incerto a nível de vendas. “Estamos num clima de medo, guerra, em que há uma recessão grande e isso afeta muito a moda e a classe média, que acaba por ser quem nós temos como público. Mesmo quem nos compra está a comprar menos. Isso faz grande diferença. Depois os negócios com outros países estão mais difíceis, mais receosos. Eles querem segurar as encomendas até à última, só pagam mesmo em cima da hora. Eu, com o tipo de trabalho que faço, já não consigo fazer em cima da hora. Portanto, o negócio da venda está completamente diferente e difícil”, assume. Mesmo assim, não quer deixar o calendário da plataforma Portugal Fashion, que com o novo modelo pode ser o espaço certo para as propostas de Susana Bettencourt. “Tenho muitas ideias para o Portugal Fashion. Gostava de ter as nossas máquinas de malhas e se calhar podemos fazer coisas para as clientes in-local, gostava de fazer workshops que pudessem passar isso tudo.”

Hugo Costa foca-se em se manter “pequeno e sustentável”, e quer outlet na Vinted

Nos dedos, Hugo Costa carrega os vestígios do seu próprio processo de criação — no caso o tingimento 100% manual. “Adoro a cena de mergulhar completamente no processo de fazer as coisas: o tingimento e a estamparia manual. Ou seja, é tudo na mão; sai o que sai, às vezes não sai tudo, mas faz parte”, diz o designer ao Observador, no segundo dia de desfiles. Com Undercover faz uma leitura do seu processo de cura da coleção Luto que apresentou em 2025, depois da pausa do Portugal Fashion, e de uma breve pausa pessoal, que assumiu na altura, para olhar para a sua saúde mental. “Falamos da saúde mental de uma forma tão abstrata; só falamos da depressão. Não falamos da psicoterapia, da necessidade que nós temos de combinar a psicologia com a psiquiatria para, às vezes, conseguirmos o equilíbrio. Menosprezamos que muitas vezes é só uma razão química que faz com que tu tenhas um desequilíbrio emocional. No meu caso específico, era um défice de atenção e hiperatividade que não estava diagnosticado e que me potenciava desequilíbrios emocionais, mas há outras pessoas que têm outro tipo de problemas de saúde mental que não são identificados e que nem têm a capacidade de entender. Eu tive a sorte de ter encontrado profissionais brutais e ter tido, se calhar, a abertura para os procurar após alguns anos de resistência”, conta o criador, que no último ano sente ter encontrado um caminho de cura, que se reflete na coleção. “No processo acabas por descobrir que gostas de outras coisas, que encontras beleza em coisas que se calhar não encontravas anteriormente. A coleção acaba por ser uma reflexão exatamente nesses pontos, nas camadas que nós temos ocultas”, diz o designer.

Produz todas as peças no próprio atelier, com quatro pessoas, além de duas costureiras exteriores que ajudam. “Tenho uma costureira que trabalha comigo desde 2007, a dona Madalena, e uma costureira que só faz camisaria, que é a Carla. As surpresas, às vezes, fazem parte da experiência. Nós planeamos as coisas e elas vêm bem diferentes. Quando a surpresa é boa, fica; quando a surpresa é má, repete-se. É o que tem que se fazer. Eu gosto do processo pequeno, não tenho ambição de massificação. Acho que as pessoas estão a voltar a valorizar o processo individualizado. É aqui que eu me sinto confortável e encontro satisfação em trabalhar”. E para o futuro, quer manter assim: pequeno e sustentável. “O nosso processo em si já é sustentável porque trabalhamos muito com deadstock, mas queremos tornar-nos financeiramente sustentáveis e justos. Falamos muito da sustentabilidade ecológica, mas também temos que falar da parte social. Nós já não vendemos peças, vendemos experiências às pessoas. Quando vestem uma peça nossa, vestem-se de forma diferente.”