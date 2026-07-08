"Não quero fazer aqui e mostrar só em Paris". Gabriel Figueiredo, um lusodescendente na Dior e a estreia da De Pino no Porto

Pelo local reservado para a apresentação da De Pino no Portugal Fashion circulam duas manequins em plataformas de acrílico, que as levam perto dos dois metros de altura. Enquanto uma projeção em vídeo passa pela parede, seis coordenados estáticos decoram o ambiente. A elegância dos pretos e brancos, dos padrões clássicos como as riscas em xadrez e dos tecidos como a malha ou a lã, encontram um lado mais divertido, no corte com volume exagerado, nas franjas ou no uso de materiais como a ouatine, uma espécie de enchimento acrílico que Gabriel Figueiredo se apropria para aplicar num colete. “Acho que para mim a marca é um bocadinho isso. A partir da ideia desta mulher de Paris super sofisticada, super chique, brincar com as proporções e fazer deste vestuário super chique uma coisa um pouco mais engraçada“, explica o designer, que se sente inspirado pela moda de luxo da capital francesa, mas que também busca o lado conceptual na Bélgica, onde tirou o mestrado em Design de Moda pela La Cambre, em 2017.

A De Pino foi lançada em 2020 como “um pequeno projeto durante a Covid”, explica Gabriel Figueiredo. “Era mesmo uma mini coleção e cresceu depois que fiz o meu primeiro desfile, na Semana da Moda de Paris de 2024. Foi quando ganhou mais atenção”, diz o designer, que também já trabalhou como stylist, o que alavancou o início da carreira na moda. O nome da marca é uma homenagem ao apelido dos avós, que têm casa em Portugal mas vivem em França. “Não queria que fosse o meu nome próprio. Por isso achei que este nome, que é da minha família mas não é o meu, era uma boa ideia”. Gabriel diz que vinha a Arouca todos os anos de férias quando era pequeno, onde tanto os avós maternos quanto os paternos tinham casa. “A minha avó era uma super costureira e ela deu-me este gosto de fazer a costura. Também a minha mãe e as minhas tias sempre gostaram de se vestir bem. Estive sempre rodeado de mulheres que gostam de se vestir”, conta.