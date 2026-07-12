"O que é que significa o estilo português? É clássico, chique, excêntrico, arrojado? Acho que é isso que falta descobrir"

Ao Observador diz que só esteve em Lisboa “a turismo”. “É tudo completamente novo para mim. Os meus olhos abrem-se a cada dia”, assume, destacando o desfile de Veehana como um dos que mais lhe interessou. O designer João Viana, integrado na plataforma incubator do Portugal Fashion, tem como base as malhas e o trabalho manual, em peças únicas e que transcendem a moda, misturando-se num universo artístico. Desde janeiro vive em Berlim — e fez a última coleção da cozinha de casa, onde tem instalada uma máquina de tear. “É interessante ver estes jovens designers portugueses a apresentarem propostas que se relacionam com a cidade onde vivem”, destaca Ragolia. “E para ser honesta, adoraria ver mais da parte cultural portuguesa nas coleções. Gostaria de os ver a explorar mais a cidade e o que há aqui dentro — o Porto é uma cidade linda cheia de paisagens, arquitetura e história, há muito por onde pegar. Não é preciso olhar para fora.”

Logo depois do desfile no qual Susana Bettencourt deu um “até já” às passerelles — a designer vai fazer uma pausa na criação de novas coleções e dedicar-se ao ensino — a italiana Sonia Veroni foi, empolgada, conversar com a criadora portuguesa. Filha de Deanna Ferretti Veroni — criadora da Miss Deanna, que colaborou com nomes como Kenzo Takada, Maison Martin Margiela, Giorgio Armani, Gianni Versace, Valentino ou Yves Saint Laurent — a especialista e designer de malhas fundou o centro de documentação Modateca Deanna e, desde 2016, dirige o Mestrado em Creative Knitwear Design na Accademia Costume & Moda. Como Pourhashemi e Ragolia, Sonia Veroni também está no Portugal Fashion pela primeira vez. “É bom ver que há jovens criadores a ultrapassar os seus limites e experimentar. E é ótimo que estejam a tentar ser internacionais. Mas também acho que as marcas portuguesas precisam de encontrar o seu próprio orgulho, não terem medo de serem quem são e encontrar as suas raízes aqui em Portugal, ao invés de tentarem perceber o que é cool lá fora. Há muita coisa cool aqui!”

A crítica construtiva vai ao encontro das ambições dos jovens designers ouvidos pelo Observador. Quase todos olham para a plataforma do Portugal Fashion como uma boa chance de impulsionar a internacionalização. O desafio aqui é manter-se fiel a uma estética inovadora e ainda assim agradar os mercados internacionais. “Estamos muito focados nos Países Baixos e também no mercado oriental, vai ser uma das nossas apostas nos próximos anos”, disse João Pereira, um dos designers da Lo Siento, outra das marcas no incubator. Já Joana Maltez, nome por trás da Malteza, que se estreou na passerelle do Porto nesta edição, prepara-se para deixar a vida nos Países Baixos e regressar a Portugal, para estar mais perto das fábricas. “O nosso início foi muito trabalharmos com influencers e tentarmos vestir figuras públicas em eventos nacionalmente e internacionalmente. Temos algumas colaborações internacionais que estamos à espera que saiam”, disse a designer, que para a coleção contou com a experiência da mãe para executar todas as peças de croché.

Os movimentos dos jovens seguem o caminho já aberto pelos nomes mais consagrados do calendário. Marta Marques e Paulo Almeida falam, por exemplo, nas alterações que às vezes precisam de fazer para atender mercados importantes para a marca, como os Estados Unidos da América e o Médio Oriente — apesar de serem um dos exemplos destacados entre os convidados internacionais para falar da capacidade de desenvolver coleções sem perder o próprio ADN. Inês Amorim e Reid Baker, dos Ernest W. Baker, conquistam cada vez mais espaço em Hollywood, ao vestir celebridades internacionais e séries como Euphoria, mas ainda acompanham de perto a produção, toda no norte de Portugal, o que resulta na qualidade das peças, detalhe muito referenciado pelos profissionais ouvidos pelo Observador.

Fusão entre indústria e criadores

Muitos dos nomes internacionais convidados pelo Portugal Fashion foram sugestão de Serge Carreira, diretor da Emerging Brands Initiative na Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), a entidade que organiza a Semana da Moda de Paris, e que desde 2020 integra também a plataforma portuguesa. “São pessoas que têm uma certa sensibilidade e curiosidade para explorar e descobrir coisas novas sem julgar. A ideia é mesmo descobrir e explorar, e é por isso que escolhemos pessoas com perfis muito diferentes. Podem ser jornalistas mas também stylists, pessoas do meio do ensino ou com alguma herança no mundo fashion. Acho que isto traz perspetivas diferentes”, explica Carreira ao Observador, destacando um outro objetivo da presença internacional no evento: “Criar pontes entre a cena industrial e criativa”.