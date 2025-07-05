O cantor Sam Fender cancelou os concertos que tinha agendado em vários festivais europeus, entre eles o português NOS Alive, que acontece na próxima semana.

O músico partilhou a notícia esta sexta-feira à noite, numa história no Instagram, explicando que foi aconselhado a parar de cantar durante duas semanas. Caso contrário, poderia ficar com “danos permanentes nas cordas vocais”.

Fender era um dos cabeças de cartaz do segundo dia (11 de julho) do festival do NOS Alive, que acontece de 10 a 12 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Nas redes sociais pode ler-se a nota divulgada pela Everything Is New, promotora do evento. “Por motivos alheios à organização do NOS Alive e no seguimento de uma hemorragia nas cordas vocais de Sam Fender, o concerto agendado para o dia 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés não irá acontecer.”

Na mesma publicação, a organização adianta que está a trabalhar numa nova confirmação para o cartaz. “Esta é uma notícia que vos damos de coração apertado, mas queremos que saibam que estamos a trabalhar a fundo para vos trazer uma nova confirmação muito em breve.”

Este é o segundo cancelamento do certame depois de, em maio, os Kings of Leon terem cancelado o concerto no NOS Alive devido a uma “lesão grave” do vocalista. A banda acabaria por ser substituída pelos Muse.

O Observador contactou a assessoria do NOS Alive para perceber se há lugar a reembolso do bilhete para este dia do festival, mas ainda não obteve resposta.