Portugal Fashion. Susana Bettencourt levou tricotadeiras para a primeira fila e Pé de Chumbo apresentou coleção crossover no último dia

“Quando vi a minha malinha fiquei emocionada”, diz-nos, uma das cinco tricotadeiras que ajudou Susana Bettencourt na confeção de pequenas bolsas que fazem parte da coleção que apresentou no último dia do Portugal Fashion. Sentada ao seu lado, na primeira fila, estava também Graça das Dores de Sousa Moreira, que tricotou uma bolsa de telemóvel, e Maria Adelaide de Jesus Almeida, que nos conta com orgulho que tem 5 peças suas na coleção. Aos 89 anos, sentou-se pela primeira vez para assistir a um desfile de moda e assumiu-se feliz por ter a oportunidade, depois de uma vida inteira a tricotar.

São pequenas malas em croché, feitas em parceria com o Lar e Centro Social de Vila Boa de Quires. “Queremos cada vez mais que o atelier não seja só um atelier, que seja um sítio de troca, que possam vir trabalhar connosco, que os mais velhos possam ensinar aos mais novos e que os mais novos consigam fazer companhia aos mais velhos. E nesta coleção também conseguimos incluir essa parte social, que para mim é muito importante”, diz ao Observador a designer, que trouxe a coleção “Erro” para o Museu do Carro Elétrico.

Renda de bilros e crochê surgem combinados com jacquard digital e design gráfico, nas cores que já são o ADN da marca. “A volta às raízes foi um fundir do digital num próprio padrão com o início do início das minhas malhas, que foi aprender a fazer crochê com os gráficos que tínhamos nas revistas antigas. Portanto, temos os gráficos das revistas antigas em cima do que seria um padrão Susana Bettencourt digital com degradês.” O resultado são peças que artesanais — construídas também com a ajuda dos estagiários. “Esta coleção é o pináculo de todas as malhas manuais que nós fazemos. Mostra muito que a Susana Bettencourt não é só um atelier, é uma escola, porque tivemos aqui duas pessoas que aprenderam a fazer crochê e malha connosco e já fizeram estas peças de uma ponta até a outra”, destaca a designer. “Gosto de ver os meus alunos, os meus estagiários, depois com as suas próprias marcas, com as suas próprias conquistas, e esta coleção mostra muito isso.”