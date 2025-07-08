Mais de 100 concelhos dos distritos de Bragança, Porto, Braga, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda, Portalegre, Santarém, Castelo Branco e Faro estão esta terça-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou ainda em risco muito elevado e elevado quase todos os concelhos dos 18 distritos. De acordo com os cálculos do instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado nos próximos dias em alguns distritos.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

De acordo com o site do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), desde o início do ano e até esta terça-feira ocorreram 2.999 ocorrências de fogo, tendo ardido 8.278 hectares em espaços rurais.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 18h00 desta terça-feira e Bragança e Vila Real até às 21h00 de quarta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado e subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e pequena descida no Algarve.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (em Bragança) e os 24 (em Portalegre) e as máximas entre os 29 (em Faro) e os 39 (em Évora e Beja).