Uma quinta algarvia do século XIX, transformada em hotel depois de uma intervenção do ateliê de arquitetura Frederico Valsassina, é a escolha para a capa da nova edição da revista Observador Lifestyle. Para além da Quinta do Pinheiro, nesta edição de Verão mostramos novos alojamentos de norte a sul do país – sem esquecer as ilhas –, um roteiro de olarias onde a tradição ainda é o que era e duas casas de férias míticas: a Vill’Alcina do arquiteto Sérgio Fernandez, em Caminha, e a casa-ateliê dos artistas Teresa Pavão e Rui Sanches, desenhada por Bartolomeu Costa Cabral para se confundir com a paisagem árida do Baixo Alentejo.

Entre outros artigos, conhecemos ainda a artista Mariana Rola Pereira – que pegou na técnica dos tapetes de Arraiolos para criar paisagens de lã –, estendemos a toalha no artigo dedicado a mesas de verão, testamos hotéis para famílias e selecionamos os mais frescos e originais pratos de peixe.

Com direção de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, este número está disponível por 7,90€ no formato papel e 5,90€ na versão digital. Está à venda nas bancas e também online, na Loja Observador, com portes grátis em Portugal continental até dia 20 de julho. Na mesma loja, pode assinar quatro edições da revista com condições especiais.

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