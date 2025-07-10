Mais de 20 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu e Castelo Branco estão esta quinta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado vários concelhos do Norte, Centro e Algarve.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

De acordo com o site do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), desde o início do ano e até esta quinta-feira ocorreram 3.163 ocorrências de fogo, tendo ardido 8.352 hectares em espaços rurais.

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, com períodos de muita nebulosidade no litoral oeste, onde há possibilidade de precipitação fraca, vento fraco a moderado e descida de temperatura, exceto na costa sul do Algarve.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Bragança e Leiria) e os 21 (em Castelo Branco) e as máximas entre os 22 (em Viana do Castelo) e os 36 (em Castelo Branco, Bragança e Beja).