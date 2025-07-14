A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar sob avisos amarelo e laranja para tempo quente entre terça e quarta-feira, indicou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA alerta para a “persistência de valores elevados da temperatura máxima” entre as 09h00 de terça-feira e as 18h00 de quarta-feira, quer na costa sul da Madeira (aviso amarelo), quer nas zonas montanhosas da ilha (aviso laranja).

De acordo com a previsão meteorológica, a temperatura máxima poderá ultrapassar os 27 graus Celsius no Funchal e o vento na ilha será fraco a moderado (10 a 30 km/hora) de leste/nordeste.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo (o menos grave) sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.