Ricardo Preto assume direção criativa da nova concept store de Nuno Mendes em Lisboa

Os bancos grandes em mármore do Alentejo que estão mesmo no meio da sala não entraram facilmente. Ricardo Preto ri-se ao recordar a estrutura necessária para num sábado de manhã as pedras serem colocadas dentro do prédio histórico, no número 12 da praça dos Restauradores, em Lisboa. O projeto é de Inês Cortesão, da Bica Arquitetos, que teve o desafio de transformar os três andares num espaço que respira ao mesmo tempo juventude e luxo. Ou melhor, streetwear high-end. É o que uniu os sócios Rafael Benzinho, Francisco Tilli, Tiago Fonseca e Nuno Mendes — o jogador do Paris Saint-Germain e da Seleção Nacional — ao designer que em janeiro deixou a posição de diretor criativo no grupo Amorim Luxury.
A nova concept store da Kolab teve um soft opening em maio, mas esta terça-feira, 15 de julho, anunciou oficialmente o início das atividades, com Ricardo Preto no papel de diretor criativo. O designer assume que é, na verdade, uma atuação “360”, focada não só na curadoria de produtos e marcas mas no aconselhamento sobre negócios, com base na experiência de décadas no mercado de luxo nacional e internacional. “Sem o Ricardo estávamos feitos ao bife”, brinca Rafael Benzinho, de 26 anos, um dos sócios da marca que nasceu em 202o e desde 2023 funcionava numa espécie de loja secreta no 9º piso do Tivoli da Avenida da Liberdade. “O Ricardo faz tudo por nós, desde a direção criativa, as operações, o marketing, a nossa comunicação, o nosso atendimento ao cliente. É tudo pensado pelo Ricardo e cabe-nos a nós executar. Claro que às vezes não é muito fácil, porque o Ricardo tem ideias muito fora da caixa, mas nós tentamos sempre fazer o melhor que conseguimos”, diz o jovem empreendedor, que é o mais velho dos quatro — Tiago tem 24 e Francisco e Nuno 23. “Chamo-os meninos, porque são todos tão jovens”, diz Ricardo Preto, que explica como entrou no projeto desde a raiz. “Os meninos tinham uma loja no hotel e eu sou muito amigo também da mãe de um deles, que é uma fã do trabalho que faço. E é quando surge a vontade deles de querer sair do hotel e virem para uma loja de rua”, conta o diretor criativo. “E um negócio que era para ser só sneakers, de repente, percebemos que com três pisos poderíamos aproveitar e ampliar a diversidade com uma oferta de produto ao cliente que não vamos ter competitors dentro da avenida”, afirma.
A loja nasceu como um espaço exclusivo para sapatilhas em 2023, depois de três anos de vendas online. “Tinha uma fornecedora em Itália que arranjava marcas de streetwear, de high luxury. E comecei a vender na brincadeira aos meus amigos. Sempre foi algo que eu tive algum interesse. Os meus amigos jogam mais à bola e gostam mais desse tipo de produtos. Entretanto, comecei a comprar ténis ao Tiago (que tinha a Kojo Sneakers). O Tiago, entretanto, estava à procura de loja com o Rafael e acabámos por nos juntar todos no hotel”, conta Francisco Tilli. Agora o espaço tem um andar reservado para os ténis e loafers — o piso principal, que dá acesso à rua e deixa bem evidente qual que é o ADN da marca.
Das roupas de streetwear ao gift destination
“Viemos de uma loja de nono andar, em que as pessoas não iam propriamente para a loja, mas sim acabavam por passar porque iam ao restaurante (a loja ficava em frente ao SEEN by Olivier) ou ao hotel. Agora, com uma loja de rua, a dinâmica é totalmente diferente. O tipo de pessoas que vêm aqui é um nicho totalmente diferente do que praticávamos”, diz Francisco. Entretanto, Rafael destaca que há muitos clientes antigos que têm visitado o novo espaço, entre eles alguns jogadores de futebol. “Era um público que já tínhamos na nossa outra loja e não estávamos à espera que continuasse como estava, mas na verdade estamos a verificar que esse público está a vir mais à loja, porque durante o dia é quando eles têm o seu tempo livre e acabam por vir cá. Então agora, como apanhámos as férias de futebol, correu bem para nós”, revela Rafael, que diz que os colegas de Nuno Mendes gostam muito de frequentar o espaço. Aliás, as marcas que estão cá já vestem alguns atletas internacionais. Ao descer as escadas, encontramos as peças de roupas de etiquetas de luxo como a Jacquemus ou a Casablanca, mas também marcas independentes como a francesa Encré que faz peças com bordados à mão, a sustentável Jeanius Bar Atelier, de Londres, ou a Realm, do Porto. “Não pretendemos ser luxury, mas sim um negócio streetwear high end“, explica Ricardo Preto. Uma t-shirt pode custar de 60 a 280 euros, atraindo um público diversificado, interessado em artigos únicos e exclusivos.
Na mezzanine o foco é em acessórios, como óculos de sol, bonés e malas; mas também quer ser uma espécie de gift destination. “É super difícil comprar presente para homens”, explica Ricardo Preto, que justifica a seleção de coffee table books de arte, arquitetura e com estética erótica; produtos de perfumaria Ach. Brito, sabonetes Claus Porto e cerâmica Bordallo Pinheiro. Agora a estratégia passa por criar pop-ups em hotéis — como a que aconteceu em maio no Ritz, e tentar expandir o negócio para outra cidade do País. No futuro, há vontade de criar peças próprias. “Poderíamos criar uma coleção cápsula de essencials, com T-shirts, sweatshirts, calções e calças, com malha desenvolvida para nós, 100% portuguesa”, avança Ricardo Preto, sem esconder o entusiasmo pelo novo projeto. “Está a ser completamente novo para mim. O que me obriga a ter que rever as minhas fórmulas. A moda é sempre uma evolução e um reflexo da nossa sociedade. Este negócio está muito certo para os tempos de agora”, diz o diretor criativo.
O novo desafio de Ricardo Preto
A 3 de julho o designer fez a sua despedida oficial do grupo Amorim Luxury, onde era diretor criativo desde 2021 e coordenava a marca Paula e os restaurantes JNcQUOI. Deixou pronta a coleção outono/inverno 2026: “Essa será a minha última importante coleção. Confesso que já fui abordado por algumas marcas, que ainda não senti que era a marca certa”, diz o designer, que confirma que não estará no cartaz da próxima edição da ModaLisboa. “Sou muito grato à ModaLisboa. É estupendo, não teria o que tenho hoje e não seria reconhecido como sou se não tivesse estado na ModaLisboa”, afirma, garantindo que “nunca é uma porta fechada“.
Neste momento, Ricardo Preto dedica-se a dois projetos de design de interiores particulares (o designer estudou arquitetura e desenvolveu a coleção Paula living com artigos para a casa e decoração) e afirma-se muito aberto a parcerias internacionais apesar de garantir que não quer sair de Portugal, mantendo as duas visitas por ano às Filipinas, onde tem casa e família. A apostar em várias frentes, o criador de moda diz sentir que trabalha muito mais com muito menos esforço. “Não sei se também é uma coisa da idade, ou a experiência destas grandes empresas. Adoro o que faço. Comecei com 14 anos a fazer vitrines de loja. Não tinha dinheiro para comprar os ténis que queria. É muito engraçado chegar aos 52 anos e perceber como a vida foi generosa comigo.”