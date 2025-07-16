Ricardo Preto assume direção criativa da nova concept store de Nuno Mendes em Lisboa

Das roupas de streetwear ao gift destination

“Viemos de uma loja de nono andar, em que as pessoas não iam propriamente para a loja, mas sim acabavam por passar porque iam ao restaurante (a loja ficava em frente ao SEEN by Olivier) ou ao hotel. Agora, com uma loja de rua, a dinâmica é totalmente diferente. O tipo de pessoas que vêm aqui é um nicho totalmente diferente do que praticávamos”, diz Francisco. Entretanto, Rafael destaca que há muitos clientes antigos que têm visitado o novo espaço, entre eles alguns jogadores de futebol. “Era um público que já tínhamos na nossa outra loja e não estávamos à espera que continuasse como estava, mas na verdade estamos a verificar que esse público está a vir mais à loja, porque durante o dia é quando eles têm o seu tempo livre e acabam por vir cá. Então agora, como apanhámos as férias de futebol, correu bem para nós”, revela Rafael, que diz que os colegas de Nuno Mendes gostam muito de frequentar o espaço. Aliás, as marcas que estão cá já vestem alguns atletas internacionais. Ao descer as escadas, encontramos as peças de roupas de etiquetas de luxo como a Jacquemus ou a Casablanca, mas também marcas independentes como a francesa Encré que faz peças com bordados à mão, a sustentável Jeanius Bar Atelier, de Londres, ou a Realm, do Porto. “Não pretendemos ser luxury, mas sim um negócio streetwear high end“, explica Ricardo Preto. Uma t-shirt pode custar de 60 a 280 euros, atraindo um público diversificado, interessado em artigos únicos e exclusivos.

Na mezzanine o foco é em acessórios, como óculos de sol, bonés e malas; mas também quer ser uma espécie de gift destination. “É super difícil comprar presente para homens”, explica Ricardo Preto, que justifica a seleção de coffee table books de arte, arquitetura e com estética erótica; produtos de perfumaria Ach. Brito, sabonetes Claus Porto e cerâmica Bordallo Pinheiro. Agora a estratégia passa por criar pop-ups em hotéis — como a que aconteceu em maio no Ritz, e tentar expandir o negócio para outra cidade do País. No futuro, há vontade de criar peças próprias. “Poderíamos criar uma coleção cápsula de essencials, com T-shirts, sweatshirts, calções e calças, com malha desenvolvida para nós, 100% portuguesa”, avança Ricardo Preto, sem esconder o entusiasmo pelo novo projeto. “Está a ser completamente novo para mim. O que me obriga a ter que rever as minhas fórmulas. A moda é sempre uma evolução e um reflexo da nossa sociedade. Este negócio está muito certo para os tempos de agora”, diz o diretor criativo.

O novo desafio de Ricardo Preto

A 3 de julho o designer fez a sua despedida oficial do grupo Amorim Luxury, onde era diretor criativo desde 2021 e coordenava a marca Paula e os restaurantes JNcQUOI. Deixou pronta a coleção outono/inverno 2026: “Essa será a minha última importante coleção. Confesso que já fui abordado por algumas marcas, que ainda não senti que era a marca certa”, diz o designer, que confirma que não estará no cartaz da próxima edição da ModaLisboa. “Sou muito grato à ModaLisboa. É estupendo, não teria o que tenho hoje e não seria reconhecido como sou se não tivesse estado na ModaLisboa”, afirma, garantindo que “nunca é uma porta fechada“.

Neste momento, Ricardo Preto dedica-se a dois projetos de design de interiores particulares (o designer estudou arquitetura e desenvolveu a coleção Paula living com artigos para a casa e decoração) e afirma-se muito aberto a parcerias internacionais apesar de garantir que não quer sair de Portugal, mantendo as duas visitas por ano às Filipinas, onde tem casa e família. A apostar em várias frentes, o criador de moda diz sentir que trabalha muito mais com muito menos esforço. “Não sei se também é uma coisa da idade, ou a experiência destas grandes empresas. Adoro o que faço. Comecei com 14 anos a fazer vitrines de loja. Não tinha dinheiro para comprar os ténis que queria. É muito engraçado chegar aos 52 anos e perceber como a vida foi generosa comigo.”