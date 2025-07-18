Depois da terceira proposta apresentada pelo Arsenal ao Sporting por Viktor Gyökeres na segunda-feira, que foi ainda mais prontamente recusada do que tinha acontecido com a segunda, ambas as partes tiveram três dias de avanços parcos ou nulos em relação ao avançado sueco. No entanto, as próximas horas podem ser decisivas: os londrinos estão a preparar uma nova oferta pela compra do passe do internacional de 27 anos, que poderá ser a definitiva para fechar de vez um entendimento final mesmo que esse timing não coincida com a partida dos vice-campeões ingleses para a digressão na Ásia, na manhã deste sábado.

A terceira oferta foi não só recusada mas também teve o condão de deixar as partes um pouco mais longe de um entendimento. Porquê? Quando os responsáveis do Sporting entendiam que os dez milhões de objetivos variáveis que estariam no contrato de venda teriam no mínimo 50% em metas fáceis de alcançar, querendo a partir dessa base aumentar o valor por forma a obter a quase totalidade desse valor para moldar o negócio numa base de 80 milhões de euros, o Arsenal colocou em cima da mesa uma oferta onde apenas três dos dez milhões eram vistos à luz de uma obtenção “fácil”. Foi isso que criou incómodo em Alvalade, até pela base que vinha dessa parte quando foi feita a segunda proposta. Agora, haverá a tentativa de “aproximação”.

Os pontos ainda em discussão centravam-se sobretudo em duas grandes questões. A primeira tinha a ver com o supracitado desenho dos dez milhões de euros variáveis no contrato. Voltando a um ponto que já foi falado ao longo de toda a novela, as séries de 20 jogos oficiais a valerem 2,5 milhões de euros cada poderiam render cinco milhões a entrar nas contas do exercício de 2025/26, sendo que a qualificação dos londrinos para a Liga dos Campeões e mais metas alcançáveis na próxima temporada podem ser suficientes para convencer a Sporting SAD para avançar com o negócio. Há também a outra questão em aberto sobre quem fica com o ónus do factoring caso o Arsenal queira diluir o pagamento no tempo e os leões queiram receber já tudo.

Há ainda algo em análise chegando a esse ponto, que tem a ver com o mecanismo de solidariedade e com os cerca de 3,175 milhões que terão de ser distribuídos por todos os clubes que o sueco representou entre os 12 e os 23 anos, onde se incluem IFK Aspudden-Tellus, IF Brommapojkarna, Brighton, St. Pauli e Swansea (em proporções diferentes). Tudo o resto estava devidamente delineado e avalizado, dos 63,5 milhões de euros fixos sem que o Sporting tenha de pagar qualquer comissão a intermediários, nomeadamente ao agente do jogador, Hasan Cetinkaya, aos cinco anos de contrato para o avançado sueco no Emirates.

Após dias de grandes movimentações na formação londrina, que fechou a contratação do central Mosquera ao Valencia e tem tudo preparado para anunciar a compra de Noni Madueke ao rival Chelsea por 55 milhões de euros com bónus por performance desportiva (além de ter dado passos importantes tendo em vista a renovação de contrato de Ethan Nwaneri), Viktor Gyökeres é a grande prioridade do Arsenal, que parte no sábado para a digressão na Ásia tendo ainda Kai Havertz, que não faz qualquer encontro oficial desde fevereiro, como único avançado disponível (Gabriel Jesus também recupera de lesão grave). Alguma imprensa deu conta de um regresso à hipótese Benjamin Sesko mas o RB Leipzig pede mais pelo esloveno.

O sueco continua a trabalhar com os personal trainers contratados nestes dias em que não se juntou ao plantel do Sporting no Algarve mas foi notícia mesmo longe por ter enviado uma empresa de mudanças à casa que ocupou durante os dois anos ao serviço dos leões para levar os pertences pessoais que deixara na Aroeira. A imprensa inglesa assegura que o avançado tem exames médicos marcados para esta sexta-feira em Londres mas os mesmos só poderão avançar quando existir um acordo total entre clubes, algo que agora ainda não é uma realidade. Em relação ao vínculo entre Gyökeres e Arsenal, está tudo negociado.

Em paralelo, o Sporting, que quis passar uma mensagem de força para o mercado com a situação do sueco tentando sempre controlar aquilo que eram os principais pressupostos do negócio não deixando de anuir à possibilidade de o avançado sair abaixo dos 100 milhões de euros da cláusula de rescisão (a única promessa feita ao jogador e ao seu empresário, como defendeu Frederico Varandas por mais do que uma ocasião em termos públicos), quer também acelerar agora a contratação de um sucessor para o número 9. Luis Suárez, colombiano do Almería, é o plano A traçado há muito em Alvalade mas existem outros nomes definidos pelo departamento de scouting caso os espanhóis se mostrem irredutíveis em relação ao preço pedido pelo internacional de 27 anos, que já se encontra a trabalhar na pré-temporada com o atual clube. Coincidência ou não, Suárez não treinou esta sexta-feira e não fez parte do boletim médico divulgado.