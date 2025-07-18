A infanta Sofía vai ingressar na vida universitária já este setembro e o primeiro destino é o Forward College em Lisboa, onde vai estudar Ciências Políticas e Relações Internacionais. O curso de três anos é feito em três capitais europeias — uma para cada ano — e, depois da capital portuguesa, segue-se Paris e, por fim, Berlim.

Pago pelos reis de Espanha, o curso tem o valor anual de 18.500 euros e é feito em inglês, apesar de a irmã mais nova de Leonor ter optativas dadas em português, francês e alemão. No Forward College vai partilhar o campus com jovens de até 40 nacionalidades, mas as aulas são dadas em turmas pequenas. O alojamento, de acordo com o El País, ainda não está decidido uma vez que o Rei Felipe VI e a Rainha Letizia de Espanha querem encontrar um equilíbrio para a filha, entre a segurança e a integração na vida universitária.

Segundo o jornal espanhol, a proximidade das três cidades a Madrid foi uma das condições impostas pelo Rei Felipe VI para que a infanta pudesse estudar no estrangeiro. Entre uma a três horas de avião, Sofía vai estar assim suficientemente perto de casa para estar ao serviço da Coroa espanhola.

O Forward College está ligado à Universidade de Londres e o currículo académico do curso escolhido por Sofia é dirigido pela LSE (London School of Economics). Apesar de pertencer a uma instituição britânica, o diploma é totalmente válido na União Europeia.

A infanta Sofía terminou os estudos do Bacharelato Internacional com a cerimónia de graduação a 24 de maio no UWC Atlantic College, no País de Gales, o mesmo colégio onde andou a princesa Leonor. Para assinalar, a Casa Real espanhola partilhou várias fotografias de Sofía junto dos pais naquele importante dia para a sua formação.