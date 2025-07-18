Primeiro clube? Newell’s Old Boys, por sinal o mesmo conjunto de Rosário onde Lionel Messi começou a dar os primeiros passos no futebol antes de tornar-se um dos melhores de todos os tempos. No entanto, e antes dessas primeiras referências quando tinha 16/17 anos, Enzo Barrenechea passou por outros clubes quando era mais novo. Club Atlético, Biblioteca Sarmiento, Universitário. Foi aí que o jovem médio que acaba de ser apresentado pelo Benfica mostrou aquilo que poderia dar ao jogo impressionando tudo e todos.

“Quando estava no Sarmiento, jogou com o meu filho mais velho, o Agustín. Em dez jogos, ganhavam um, empatavam outro e perdiam outro. Quando chegou o Enzo, acabaram essa temporada como campeões com um jogo perdido, outro empatado e 18 ganhos. Acho que basta para descrever um pouco da qualidade que ele tem…”, contou Mauro Beltrami, presidente de Universitário de Villa María, numa reportagem feita pelo TyCSports.com quando o médio entrou no radar da seleção argentina liderada por Lionel Scaloni, um técnico que há muito detetara o talento de um jogador que fez da vida uma missão a todos os níveis e que há muito começou a ser comparado com alguns dos melhores internacionais na posição dos últimos anos.

“Com apenas nove anos tinha algo distintivo de qualquer rapaz com aquela idade. Era sempre solidário, um bom companheiro. Podia fintar desde o seu guarda-redes até à baliza contrária e fazer 200 golos mas sempre quis partilhar o jogo com os companheiros. Tinha uma capacidade de ver o jogo diferente, com um grande talento no passe. É como o [Fernando] Redondo ou como o [Fernando] Gago, até mais como o Redondo do que com o Gago, pela altura e contexto físico. E nem se percebia bem se era canhoto ou destro, tamanho era o à vontade com que jogava com os dois pés”, contou Beltrami, antes de falar do seu percurso.

“Tinha muita relação com a sua família, com o pai, a mãe e os dois irmãos. Tive a sorte de poder acompanhá-lo desde pequeno. O Enzo enfrentou uma desgraça quando tinha nove ou dez anos, o pai acabou preso. Foi condenado, esteve oito anos na prisão. Nessa fase, com outros pais, demos-lhe a mão, ajudámos, somos todos de Córdoba. Voltaram a Córdoba nessa altura mas íamos buscar o Enzo. Estivemos com ele até que o pai recuperou a liberdade”, recordou sobre uma altura em que, como conta o Clarín, a mãe do médio teve de manter dois trabalhos para sustentar toda a família enquanto os filhos tentavam ajudar em casa. Foi por esse contexto que, quando tinha 18 anos, aceitou rumar à Europa pela porta do Sion. A Suíça tornou-se pequena.

Apenas um ano depois, entre a equipa A e B dos helvéticos, Enzo Barrenechea rumou à equipa B da Juventus, ficando de imediato na órbita do conjunto principal onde começou a andar em 2022/23 depois de um longo período de lesão na sequência de um problema no ligamento cruzado anterior do joelho. O grande salto foi dado na temporada seguinte, com quase 40 jogos oficiais realizados pelo Frosinone que começou a despertar interesse em vários clubes europeus. O Aston Villa, entre a crise que era perder Douglas Luiz para a Vecchia Signora, viu uma oportunidade e colocou o médio argentino num negócio à parte mas que acabou por ter a sua ligação. Unai Emery avaliou o jogador mas entendeu que o melhor seria uma cedência temporária para continuar a ter minutos de forma regular, com Enzo a chegar ao Valencia onde fez 32 partidas.

Sem grande espaço num Aston Villa que aproveitou a passagem pela Champions para dar o “salto” em termos qualitativos, vários clubes foram abordando os ingleses para ficarem com o médio por empréstimo mas o Benfica, que tinha o jogador há algum tempo referenciado, a ser mais rápido nas opções que colocou em cima da mesa para assegurar a contratação do argentino, que fará uma temporada por empréstimo na Luz antes da cláusula de compra obrigatória de 15 milhões de euros que pode atirar o custo para o exercício financeiro seguinte. Com 24 anos, Enzo Barrenechea chega ao Benfica com mais de 70 encontros realizados entre Serie A e LaLiga nas últimas duas épocas, podendo reforçar uma posição que já conta com Florentino Luís, Manu Silva (a recuperar ainda de lesão) ou Aursnes, se assim for necessário, mas que pode também dar outra margem para que o jovem formado no Seixal possa deixar a Luz ainda este verão.

???? As primeiras declarações com o manto sagrado!#Barrenechea — SL Benfica (@SLBenfica) July 18, 2025

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Aston Villa para o empréstimo do jogador Enzo Barrenechea durante a época desportiva 2025/26 por um montante de € 3 000 000 (três milhões de euros). O referido acordo inclui uma opção de compra, que pode tornar-se obrigatória mediante atingimento de objetivos, para o exercício da transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de € 12 000 000 (doze milhões de euros)”, comunicou a SAD à CMVM.

“A Benfica SAD terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador. Mais se informa que o Aston Villa FC terá ainda direito a receber uma percentagem de 30% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador limitada a um máximo de € 10 000 000 (dez milhões de euros)”, acrescenta a missiva.

“Os meus objetivos são os mesmos do clube, lutar por tudo. A própria história do Benfica assim o dita. Vou deixar tudo em campo. A sensação é muito boa, estou muito feliz, é um orgulho pertencer a este clube. Estou num dos maiores clubes da Europa e por isso estou muito feliz. Vai ser uma alegria partilhar a equipa, o dia a dia com o Otamendi. Conheci-o na seleção, é um capitão, um líder. Passaram muitos argentinos pelo Benfica, cada um fez o seu caminho. Eu venho fazer o meu e espero que corra tudo pelo melhor. Como me descrevo? Sou técnico, dou-me bem em dois perfis… No jogo aéreo mas prefiro que me vejam jogar e tirem as suas conclusões”, referiu o médio argentino nas primeiras declarações à BTV.