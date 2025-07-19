Uma mulher canadiana de 35 anos morreu na noite de sexta-feira, quando assistia à abertura do festival de música eletrónica Tomorrowland, na Bélgica, noticiaram os meios de comunicação social locais.

A vítima morreu depois de ter sofrido uma queda durante o festival, informou o Ministério Público de Antuérpia, cidade onde se realiza o evento.

A imprensa belga noticiou a abertura de uma investigação sobre as circunstâncias da sua morte e a realização de uma autópsia para determinar se havia consumido drogas.

As equipas de emergência tentaram reanimá-la no local, mas a vítima acabou por morrer depois de ter sido levada para um hospital em estado crítico, acrescentaram meios de comunicação, citados pela agência EFE.

O Tomorrowland recebe todos os anos mais de 400 mil pessoas, de mais de 200 nacionalidades diferentes, em apenas dois fins de semana.

Na quarta-feira, dois dias antes da abertura do festival, um incêndio destruiu o palco principal.

Após o ocorrido, os organizadores decidiram manter aberto o acesso a todo o recinto e montaram um novo palco em menos de 24 horas.

O Ministério Público de Antuérpia pediu ao juiz de instrução que investigasse o incêndio, para determinar a causa exata.

Além disso, a Procuradoria-Geral de Antuérpia anunciou também esta semana que o Instituto Nacional de Criminalidade e Criminologia (NCIC) iria instalar, pelo segundo ano consecutivo, um laboratório móvel de despistagem de drogas no recinto do Tomorrowland, devido à crescente disseminação de novas substâncias psicoativas e de cocktails de diferentes drogas nos últimos anos.