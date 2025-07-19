A Polícia Judiciária investiga o caso do desaparecimento de uma mulher de 44 anos em Tabuaço há um mês, mas de acordo com a SIC Notícias, ainda não terá qualquer pista. Francisca Maria dos Santos terá sido vista pela última vez por vizinhas a 20 de junho, pelas 23h, quando levava o lixo para a rua em pijama, escreve o Correio da Manhã. A GNR terá feito buscas por três dias até o caso seguir para a investigação da PJ.

Imagens divulgadas pela SIC Notícias, feitas pelo irmão e a prima de Francisca e o senhorio, mostram o apartamento ainda com as luzes ligadas, uma carteira em cima da mesa e uns óculos no sofá. Havia cartas no chão, postas debaixo da porta. Já no quarto, os familiares encontraram um anel e um papel rasgado com a frase:”Tenho um casamento com Luís Jesus, a quem amo muito e por isto estou muito feliz e grata”. O irmão de Francisca, António Santos, disse à SIC Notícias que a letra parece a da irmã.

A mulher vivia uma relação com Luís Jesus, que já foi ouvido pela PJ. Saiu em liberdade depois de ver o telemóvel apreendido, de acordo com o canal Now, que partilhou um áudio enviado pelo homem à mãe de Francisca. “A polícia apanhou-me à saída do hospital, levou-me, ficou com o meu telefone, ficou com tudo o que era meu, a senhora sabe alguma coisa da Francisca? Diga-me qualquer coisa por favor. Eles ficaram com o meu telefone, eu tive de comprar um telefone novo e um cartão novo. a Polícia Judiciária ficou-me com tudo”, disse o homem, que terá sido detido à saída do trabalho.

O telemóvel da mulher terá sido desligado perto da casa no dia 20 de junho e não voltou a ser ligado. “No dia 20 de junho tivemos o último contacto com ela. A visualização no whatsapp foi às 11h30 no horário de Portugal. Sendo que minha mãe tinha conversado com ela até às 13h38 no horário do Brasil (17h38 em Portugal), por videochamada. E daí então não tivemos mais contacto“, contou ao site brasileiro G1 o irmão de Francisca, António Santos, que está em Portugal há poucos dias para acompanhar a investigação.

A mulher vive em Tabuaço há quatro anos, onde trabalhava como cozinheira num restaurante. De acordo com a família, Francisca terá recebido recentemente a autorização de residência e estava a planear viajar para o Brasil com o namorado para visitar os familiares, no estado do Maranhão. António Santos confirmou à SIC Notícias que a família teve de retirar os pertences da irmã da casa para a devolver ao senhorio, tendo doado e vendido artigos do interior da residência, como um fogão e um frigorífico.

De acordo com o programa Linha Direta, o desaparecimento terá sido denunciado pelo chefe de Francisca depois da mulher não ter ido ao trabalho, num restaurante de Tabuaço. Contudo, o namorado terá informado à família há quase um mês que foi ele a notificar a polícia. No programa da SIC, o irmão da mulher ainda falou numa dívida de 6 mil euros que já terá sido paga. “A razão desse dinheiro foi que, no ano de 2024, eu sofri um acidente e a minha irmã e o Luís ficaram muito preocupados e se prontificaram a me ajudar. Se prontificaram a me enviar 6 mil euros”, disse António Santos, que afirmou que já devolveu o valor ao namorado da irmã.

Nas redes sociais, uma mulher envolvida com a família chamada Dora Rogério Oliveira Andrade reagiu este sábado às notícias. Ao lado do irmão da mulher desaparecida, Dora afirma que a família acredita que Francisca está viva e que se responsabiliza por receber e ceder novos bens à mulher quando ela for encontrada. A mulher nega ainda que tenham sido encontrados outros bilhetes ou cartas em que Francisca escrevia sobre uma crise na relação com Luís Jesus. A família também refere que Francisca não terá uma dívida com o namorado: “A Francisca não pediu dinheiro emprestado ao Luís”, afirmou Dora, que disse que António terá devolvido o valor ainda em janeiro.