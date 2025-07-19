A tenista norte-americana Venus Williams, de 45 anos, vai voltar ao ativo no Open de Washington, categoria 500 do circuito WTA, foi este sábado anunciado, após receber convite para integrar o quadro principal.

Williams, campeã por sete vezes de torneios Grand Slam, vai defrontar a compatriota Payton Stearns na primeira ronda, segundo o sorteio realizado na capital norte-americana.

A veterana tenista estava listada como “inativa” no ‘site’ da WTA e o último jogo oficial em que participou foi a primeira ronda do torneio de Miami de 2024, uma derrota diante da russa Diana Schnaider.

“Há algo realmente especial em Washington — a energia, os adeptos, a história. Esta cidade sempre me mostrou muito carinho e mal posso esperar por voltar a competir”, declarou a mais velha das irmãs Williams, citada em comunicado da organização.

Com 16 títulos Grand Slam de pares, dois deles em pares mistos, e os sete em singulares, a três vezes campeã olímpica é uma das maiores tenistas da era moderna, a par da irmã mais nova, Serena, já retirada e campeã de 23 ‘majors’ de singulares.