Foi há 20 anos que Alberto II subiu ao trono do principado do Mónaco. No passado sábado, 19 de julho, a família Grimaldi reuniu-se em peso para celebrar o aniversário, num evento na Place du Palais, que incluiu discurso, uma procissão para cumprimentar a população e um bolo gigante.

Alberto e Charlene estavam acompanhados dos filhos, Jacques e Gabriella, assim como os membros da família principesca. É o caso das irmãs do Príncipe, Caroline e Stéphanie do Mónaco, os sobrinhos Andrea Casiraghi com a mulher Tatiana Santo Domingo e o filho Maximilian; Charlotte Casiraghi com o filho Balthazar; Alexandra de Hanover com o noivo Ben Sylvester Strautmann; Louis e a mulher Marie Ducruet; Pauline Ducruet e Camille Gottlieb, além de Beatrice Borromeo e o pequeno Stefano Casiraghi, filho de Pierre, a única ausência do dia.

Nas redes sociais, o principado destacou o momento “profundamente emocionante” do discurso do Príncipe, em que agradeceu ao povo pelo “apoio e afeto”, assinalando que foram anos difíceis mas “particularmente felizes”. Quando falou na mulher Charlene e nos filhos, Alberto ficou com a voz embargada de emoção — o que levou a princesa aproximar-se e beijar o rosto do marido.

A seguir, Alberto caminhou por entre a multidão de dezenas de pessoas, que seguravam bandeiras do Mónaco, a cumprimentar e tirar fotografias com os cidadãos do principado. Depois, a festa seguiu para um “momento de convívio e surpresa”, com um bolo gigante feito de macarons, que fez as alegrias das crianças da família e certamente de todos os convidados.