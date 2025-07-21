A adesão ao transporte público na região Oeste aumentou 38,85% este ano, quando se tornou gratuito dentro da região, mediante a adesão ao passe mensal regional, revelou a Comunidade Intermunicipal à agência Lusa.

Dados solicitados pela agência Lusa à Comunidade Intermunicipal do Oeste revelam que, entre janeiro e junho, o número de validações de passes aumentou de 1,7 milhões de euros, em 2024, para 2,3 milhões em 2025, o que representa um aumento de 38,85% e de mais 657.344 validações.

“Estes dados demonstram uma maior adesão e frequência de utilização do transporte público, refletindo o impacto positivo das medidas implementadas para reforçar a mobilidade sustentável na região”, esclareceu a OesteCIM.

“Verificou-se um aumento expressivo do número de pessoas a utilizarem o transporte público coletivo nas suas deslocações diárias, refletindo uma mudança de comportamento que favorece a mobilidade universal, limpa e tendencialmente gratuita”, concluiu.

No mesmo período homólogo, foram emitidos 149.965 passes regionais, mas apenas foram utilizados 36.014.

Destes, 21.124 utilizadores “não constavam dos registos de passes regionais vendidos no período homólogo de 2024, o que reflete um aumento significativo de novos aderentes ao transporte público na região”, justificou.

Segundo a comunidade intermunicipal, “o crescimento significativo do número de utilizadores em 2025 deve-se, em grande parte, à implementação da gratuitidade do passe”, medida que “aumentou de forma substancial a acessibilidade ao transporte público”.

Entre os 10 trajetos com maior número de validações de passes regionais encontram-se a Linha Azul dos Transportes Urbanos de Torres Vedras, dentro desta cidade (82.444), Torres Vedras-Póvoa de Penafirme/Externato (73.199) e vice-versa (69.677), Alenquer- Vila Franca de Xira/terminal REFER (49.644), Torres Vedras- Leiria (36.101) e vice-versa (31.533), bem como Torres Vedras- Vila Franca de Xira/Terminal REFER (31.125).

Desde o início do ano, não só o passe mensal passou a ser gratuito, como a oferta de transporte público foi reforçada, com o aumento da frequência de circulações em várias linhas da região.

“Esta adaptação foi realizada de forma progressiva, em resposta direta ao crescimento da procura verificado após a implementação da gratuitidade dos passes regionais”.

Com o intuito de melhorar o serviço, a OesteCIM está a ponderar implementar soluções de transporte flexível e a pedido, “sobretudo em áreas rurais e de menor densidade populacional, onde a procura é mais dispersa e o modelo tradicional de transporte regular apresenta limitações”.

A solução “permitirá oferecer um serviço mais eficiente, adaptado à procura real, com maior proximidade e comodidade para as pessoas”.

Outras medidas a desenvolver passam pela otimização de itinerários e horários com base na procura, soluções digitais para reserva e gestão de transporte a pedido e reforço da articulação entre o transporte regular e o flexível, promovendo uma rede interligada.

A região Oeste integra os concelhos de Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral (distrito de Leiria), Lourinhã, Cadaval, Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço, Alenquer e Arruda dos Vinhos (distrito de Lisboa).