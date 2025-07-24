Um movimento de cidadãos realiza, no domingo, uma ação de protesto na praia de Melides, em Grândola, distrito de Setúbal, contra a ocupação da zona costeira por empreendimentos de luxo e respetivos impactos ambientais e sociais.

Promovida pelo Movimento Reabrir a Galé, a iniciativa está marcada para as 10h30, naquela praia, coincidindo com a chegada dos atletas que participam na edição deste ano da Ultra Maratona Atlântica (UMA) entre Troia e Melides.

Contactada esta quinta-feira pela Lusa, Diana Almeida, uma das porta-vozes do movimento, indicou que o protesto visa “contestar as políticas de ocupação da zona costeira”, alertando que é uma área “muito frágil e sujeita ao avanço do mar”, devido à crise ecológica.

“Os cordões dunares estão a ser ocupados por empreendimentos de luxo, que estão a esgotar os aquíferos e a fazer subir exponencialmente os preços da habitação, o que está a prejudicar a população local, que não tem acesso à habitação digna”, afirmou.

Atualmente, segundo a responsável, há praias no litoral alentejano que têm o acesso restrito, em que muitas “têm tapumes de obras ou os condomínios fechados têm seguranças que pedem identificação às pessoas que têm coragem de se aproximar”.

“Estamos perante um desrespeito da lei nacional e, tanto a nível local, como nacional, há uma série de poderes instituídos que estão a privilegiar o acesso aos muito ricos a esta zona”, sublinhou.

Alertando que “a zona está a ser destruída”, Diana Almeida referiu que “o nível da Lagoa de Melides já está afetado, porque, ao lado está o investimento milionário do Costa Terra, que está a fazer provavelmente furos muito abaixo do nível oficial”.

“Estão a ser construídas minicidades com campos de golfe a 500 metros do mar. Estamos a falar de infraestruturas que precisam de irrigação constante, o que está a prejudicar a população local, nomeadamente na agricultura, e os ecossistemas”, argumentou.

Esta porta-voz do movimento lamentou que, de repente, este território tenha passado “a ser de acesso exclusivo a meia dúzia de pessoas”. “Não podemos continuar a ignorar o impacto que todas estas práticas têm, não só agora, como nas gerações futuras”, acrescentou.

Entre outros aspetos, este movimento também advertiu para “a escalada do preço da habitação“, que afeta “drasticamente a demografia da região e o comércio local, descaracterizando as comunidades”.

O Movimento Reabrir a Galé “nasceu” aquando do processo de encerramento do Parque de Campismo da Galé, também no concelho de Grândola, em 2021, depois de comprado pelo grupo norte-americano Costa Terra.

Uma fiscalização da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) às 22 praias entre Troia e Melides, na costa de Grândola, das quais 18 estão concessionadas, realizada este mês, detetou oito com acesso sem restrições, duas com acesso controlado, oito com acesso condicionado e uma com acesso interdito.

As restantes três praias não têm condições para ter infraestruturas, explicou fonte da APA, durante a apresentação dos resultados, numa conferência de imprensa, em Lisboa.

Relativamente ao acesso controlado, o Governo referiu que se trata de um acesso viário condicionado por passagens por propriedades privadas, geralmente no interior de empreendimentos turísticos, e estacionamento público disponível em número limitado.

Nessas praias, a tutela pretende que os operadores coloquem placas a informar a existência de acesso pedonal e colaborem na concretização de projetos para a disponibilização de estacionamento e acessos livres de condicionalismos.

São exemplos dessas praias a Troia-Galé e a Galé Fontainhas. No caso das praias de acesso condicionado, quer por questões territoriais ou pela ocupação turística, o objetivo passa pela construção de mais parques de estacionamento e de acessos pedonais públicos.