Grândola. Inspeção detetou acesso condicionado a sete praias por empreendimentos a operar ou em construção

Os resultados desta inspeção foram anunciados em conferência de imprensa esta quarta-feira pela ministra do Ambiente e pelo presidente da APA, Pimenta Machado, que destacaram a cooperação dos promotores e da autarquia — estava presente o presidente da câmara, António Figueira Mendes — para resolver e corrigir as situações detetadas. Daí que apesar de terem sido identificadas algumas irregularidades, não há para já a instauração de autos de contraordenação, indicou o presidente da APA.

A inspeção feita na sequência de várias queixas e denúncias teve uma abrangência de 45 quilómetros de costa onde estão sinalizadas 18 praias que já estão concessionadas ou reúnem condições para no futuro serem concessionadas. Destas, oito — entre as quais a Comporta, o Pego, Melides e algumas das praias de Troia — não têm qualquer restrição de acesso.

Os acessos limitados por cancela foram encontrados nas praias de Troia Galé e Galé Fontainhas, cujo principal acesso é feito pelo parque de campismo da Galé onde está a barreira. Nestes casos, foi imediatamente imposta a sinalização a indicar que o acesso é público. Para além destas medidas, estão a ser estudados com os operadores e a autarquia o aumento do número de lugares de estacionamento e melhorar o acesso areal.

A praia das Camarinhas não tem acesso público pelo interior do empreendimento turístico. Existe um acesso pedonal que dá acesso a duas praias (Camarinhas e Duna Cinzenta), mas é longo e não há estacionamento público. Neste caso está a ser ponderada a construção de um parque de estacionamento com 25o lugares e a possibilidade de deslocar o acesso pedonal.

Pimenta Machado referiu ainda a existência de mais praias de acesso condicionados por estarem em curso obras de construção de empreendimentos. Duna Cinzenta, Golfinhos, Pinheirinho e Garças. Nestas pretende-se desenvolver a construção de parques de estacionamento e acessos pedonais, a negociar entre os promotores e a autarquia, não tendo sido indicados prazos para a implementação destas medidas. Também não ficou claro se os estacionamentos a construir serão gratuitos ou pagos. Várias das praias da zona classificadas como de acesso livre na zona têm parques pagos.

A esta lista soma-se a praia da Malha Branca onde são apontados igualmente acessos condicionados pelo desenvolvimento de um projeto turístico. Está a ser ponderada a construção de um parque de estacionamento e acesso públicos, mas no quadro de uma alteração da classe desta praia que atualmente é considerada de uso restrito, não obstante ter sido autorizado um empreendimento turístico que está em implementação.

A APA, avança Pimenta Machado, vai ainda verificar se estes projetos turísticos, dos quais vários foram considerados PIN (potencial interesse nacional) estão a cumprir as condições impostas nas respetivas declarações de impacte ambiental. Estão também a ser ponderadas melhorias nos acessos às praias de Troia-Golfe e da Vigia.

Das 18 praias analisadas, foram ainda identificadas duas praias com acesso condicionado pelo território, nomeadamente a existência de arrozais e dunas — Torre e Brejos da Carregueira — e uma que está interdita devido ao uso militar pela proximidade da prisão de Pinheiro da Cruz— a Raposa

O presidente da APA destacou várias vezes e beleza das praias do concelho de Grândola que têm outra característica que pode limitar acessos: o facto de existirem grandes propriedades privadas na região. A inspeção focada neste concelho foi justificada pela concentração e o maior mediatismo que têm tido as queixas, ainda que, garante Pimenta Machado, todas as praias do território sejam fiscalizadas.

A ministra do Ambiente sinalizou ainda que o que está a ser exigido a operadores e concessionários é “o que a lei já prevê, que é a criação de condições de acesso aos bens de domínio público que são as praias”, destacando contudo a “importância de se ultrapassarem as questões em diálogo com as partes, num espírito construtivo”.