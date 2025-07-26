Uma explosão numa habitação em Maceda, no concelho de Ovar (distrito de Aveiro) causou este sábado três feridos graves que foram transportados para o hospital, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, o alerta foi dado às 17:49 para uma explosão numa habitação, que causou três feridos graves.

Os feridos já foram transportados para o hospital, revelou a mesma fonte, sem conseguir precisar se ficaram ou não desalojados.

De acordo com o ‘site’ Proteção Civil, pelas 20:15 no local estiveram 22 operacionais e dez meios terrestres auxiliares.

No local estiveram os bombeiros de Esmoriz e de Santa Maria da Feira, bem como as Viaturas Médicas de Emergêcia e Reanimação (VMER) de Ovar, Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira, e ainda a GNR.