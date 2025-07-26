O Fundo Ambiental vai apoiar a instalação de pequenas centrais de biomassa térmica e elétrica em seis concelhos com risco elevado de incêndio, anunciou o Governo este sábado.

Os concelhos são Boticas, Pampilhosa da Serra, Arganil, Góis, Vila Pouca de Aguiar e Silves e a instalação destas “unidades de produção térmica e elétrica com base em biomassa residual de origem florestal” terá um financiamento de dois milhões de euros, de acordo com um comunicado do Ministério do Ambiente e Energia.

“A Agência para o Clima (ApC), entidade sob alçada do Ministério do Ambiente e Energia, concluiu o processo de seleção das candidaturas ao aviso “Geração de energia à escala local em pequenas centrais de biomassa”, com financiamento do Fundo Ambiental”, adiantou a tutela liderada por Maria da Graça Carvalho.

“A taxa de cofinanciamento é de até 100% das despesas elegíveis, com um teto de 500 mil euros por projeto”, indicou a tutela, na mesma nota.

Este projeto está integrada no Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR) e tem como objetivo, simultaneamente, a substituição de combustíveis fósseis, reduzir o risco de incêndio florestal e o desenvolvimento económico local, “aproveitando recursos endógenos e promovendo parcerias com produtores florestais e empresas da região”.

Citada em comunicado, a ministra do Ambiente e Energia sublinhou que este é “um exemplo concreto de como as políticas ambientais se cruzam com a proteção civil, a economia local e a transição energética”.