O atleta português José Carlos Pinto foi este sábado o vencedor dos 1.500 metros no Folksam Grand Prix, em Gotemburgo, terminando a prova em 3.34,78 minutos.

O atleta luso, que já tem mínimos para os Mundiais Tóquio2025, tal como Isaac Nader e Nuno Pereira, ficou à frente de Kieran Lumb, do Canadá (3.35,61) e do sueco Andreas Kramer (3.37,86).

No lançamento do disco, Liliana Cá terminou em segundo lugar, repetindo o resultado obtido na prova de Varberg no início da semana.

A lançadora portuguesa conseguiu como melhor 63,32 metros, na quarta tentativa, ensaio apenas superado novamente pela sueca Vanessa Kamga com 65,67. Em terceiro lugar ficou a alemã Shanice Craft, com 62,41.