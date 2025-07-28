A Fundação Calouste Gulbenkian anunciou esta segunda-feira, Dia Mundial da Conservação da Natureza, apoios num total de 350 mil euros a oito organizações não-governamentais de ambiente (ONGA) e equiparadas para promover e preservar a biodiversidade.

Em comunicado, a fundação adianta que o financiamento vai ajudar as organizações Associação Vita Nativa — Conservação do Ambiente (Faro), Liga para a Proteção da Natureza (Lisboa), Associação Transumância e Natureza (Figueira de Castelo Rodrigo), ARIP — Associação Rewilding Iberia PT (Guarda), ALMARGEM — Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve (Loulé), MONTIS — Associação para a Gestão e Conservação da Natureza (Vouzela), MILVOZ — Associação de Proteção e Conservação da Natureza (Coimbra) e TAGIS — Centro de Conservação das Borboletas de Portugal (Avis).

As ONGA e equiparadas, que se dedicam “ao restauro ecológico e à gestão sustentável dos ecossistemas, contribuindo para reverter a degradação ambiental e o declínio da biodiversidade”, foram selecionadas através de um concurso no âmbito do Programa Equidade & Sustentabilidade da Gulbenkian.

O concurso contou com 67 candidaturas e as organizações selecionadas “vão ainda beneficiar de um programa de capacitação nas áreas de gestão, angariação de fundos e comunicação”. “Este apoio confere às organizações maior capacitação e autonomia na gestão dos seus recursos, bem como maior estabilidade financeira e operacional, o que lhes permitirá dar continuidade, de forma sustentada, à sua atividade de conservação da natureza e proteção dos ecossistemas, causando impacto real”, sublinha Luís Jerónimo, diretor do Programa Equidade e Sustentabilidade da Fundação Calouste Gulbenkian, citado no comunicado.

Segundo a fundação, mais de metade dos habitats existentes em Portugal tendem a apresentar sinais de deterioração e o trabalho de preservação e regeneração dos ecossistemas “é, em grande parte, assegurado por associações ambientais” que “enfrentam desafios significativos, que dificultam a manutenção e replicação das suas intervenções”.

O Dia Mundial da Conservação da Natureza, que se assinala esta segunda-feira, foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1988, tendo sido instituído o dia nacional em Portugal 10 anos depois para, segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, “homenagear o movimento associativo de defesa do ambiente através de uma das suas mais prestigiadas instituições, a Liga para a Proteção da Natureza”, uma das ONGA que vai receber financiamento da Gulbenkian.