No final de maio, Rui Moreira revelou numa Assembleia Municipal estar a haver negociações para a autarquia comprar a parte de baixo da casa para ali instalar um polo do Museu do Liberalismo.

“Temos vindo a negociar, já fizemos uma avaliação e mandámos agora fazer uma segunda avaliação externa”, referiu à data o presidente da autarquia, que revelou ainda que “os vendedores estão disponíveis para […] vender uma parte do edifício”, para qual disse não estar previsto um hotel.

A Lusa perguntou qual os resultados obtidos através desta avaliação, mas município escusou-se a responder.

Já há quase um ano que a casa onde nasceu Almeida Garrett, junto ao Passeio das Virtudes, está à venda pela imobiliária portuense Metro3 por 3,8 milhões de euros.

De acordo com uma notícia avançada pelo Porto Canal, os edifícios foram adquiridos em 2017 e 2018 pela sociedade anónima Midfield — Imobiliária e Serviços, com sede na Avenida da Boavista, e detida pelos membros do conselho de administração da Teak Capital, um fundo de investimento da família Moreira da Silva.

Em novembro de 2023, durante uma reunião do executivo, o presidente da Câmara do Porto esclareceu que a avaliação externa solicitada pelo município há uns anos indicava que a casa de Almeida Garrett valia cerca de 1,5 milhões de euros, uma valor muito diferente do pedido pelos proprietários, motivo apontado para que não se pudesse exercer direito de preferência.

Em 27 de abril de 2019, a casa onde o escritor nasceu e viveu cinco anos foi consumida pelas chamas de um incêndio que deflagrou durante a madrugada.