O Festival Iminente regressa em 2026 com uma edição que marca dez anos de “intervenção artística, criação coletiva e ativação cultural de espaços com história” e que vai acontecer numa escola em Marvila, Lisboa, encerrada há 15 anos.

De acordo com a organização, num comunicado agora divulgado, a edição de 2026 acontece entre 17 e 20 de setembro na antiga Escola Industrial Afonso Domingues, que “será a nova casa do festival até 2027”.

A escola foi oficialmente extinta em 2010, porque está situada no caminho do projeto da Terceira Travessia sobre o Tejo, entre Chelas e Barreiro, que permitiria a passagem do comboio de alta velocidade.

Aquando do encerramento, aquela escola, inaugurada em 1956 e por onde passaram o escritor José Saramago, Nobel da Literatura, o antigo líder do PCP Jerónimo de Sousa, e o treinador de futebol Fernando Santos, contava com 290 alunos e 80 professores.

“O Festival Iminente assume agora o desafio de reabrir simbolicamente este espaço ao público, reinscrevendo-o no presente como lugar de cultura viva, participação cívica e experimentação artística”, refere a organização, salientando que “a escolha deste novo lugar se encontra também alinhada com uma das principais missões do Iminente: ocupar espaços urbanos em desuso ou com conotações históricas de exclusividade, e devolvê-los à cidade e à sua comunidade como palcos de criação e encontro”.

O Festival Iminente, que junta música e artes plásticas, realizou-se pela primeira vez no Jardim Municipal de Oeiras, em 2016, cidade à qual regressou no ano seguinte. Após duas edições em Oeiras, em 2018, o Iminente mudou-se para Lisboa, para o Panorâmico de Monsanto, onde voltou a realizar-se em 2019.

Em 2020, a pandemia da covid-19 transformou o festival na Oficina Iminente, uma residência artística que decorreu no Panorâmico de Monsanto, com o público a fazer parte do processo criativo.

Em 2021 e 2022, o festival voltou ao formato original, num espaço ao ar livre na zona da Matinha. Em 2023 fez um ‘take over’ do Terreiro do Paço e, no ano passado, dos jardins do Palácio Pimenta — Museu de Lisboa, duas edições com entrada gratuita.

O cartaz da edição de 2026 e a data de início da venda dos bilhetes são anunciados em breve.

A celebração dos 10 anos do festival “será assinalada por várias iniciativas ao longo dos próximos meses”, a primeira das quais, já este mês, no dia 21, na Praça do Carvão — MAAT Central, no complexo do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT).

No evento Bairros, uma iniciativa do Iminente em parceria com a Fundação EDP, serão apresentados os resultados dos trabalhos artísticos desenvolvidos por artistas e comunidade em bairros de Lisboa, no âmbito do projeto Bairros – Workshops Artísticos Comunitários Iminente.

O evento, de entrada livre, inclui exposições, música, filmes, performances e moda, oficinas e gastronomia.