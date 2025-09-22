“Hotel Costiera”

Prime Video, quarta-feira, 24 de setembro

Jesse Williams (também conhecido como “aquele bonitão de Anatomia de Grey“, que aqui tem o papel de protagonista, é Daniel De Luca, um ex-fuzileiro que agora ocupa o tempo a resolver os problemas dos outros. Neste caso, os do Hotel Costiera, um hotel de luxo na sua cidade de infância, à qual resolve regressar depois de estar uns tempos fora. A série tem seis episódios e acontece na costa de Positano.

“The Devil is Busy”

HBO Max, quarta-feira, 24 de setembro

Documentário de trinta minutos realizado por Geeta Gandbhir e Christalyn Hampton em volta de Tracii, a responsável pela segurança de um centro de saúde em Atlanta, que, como diz no trailer, um dia vai ter de explicar à filha como o mundo andou para trás. Uma das funções principais de Tracii e dos seus colegas é garantir a segurança das mulheres que vão à clínica para abortar. Os protestos contínuos à volta do espaço são um problema de segurança e as realizadoras filmam as rotinas da equipa de segurança para perceber os seus desafios diários.

“Slow Horses”, temporada 5

Apple TV+, quarta-feira, 24 de setembro

Começou na semana passada uma onda de estreias na Apple TV+ que merecem uma atenção redobrada. Houve o regresso de The Morning Show, esta semana acontece o de Slow Horses e na sexta-feira estreia-se The Savant. Em outubro haverá The Last Frontier e Down Cemetery Road. Mas aqui concentremo-nos em Slow Horses, adaptação dos romances de espionagem de Mick Herron por Will Smith (o outro, que foi argumentista de The Thick Of It e Veep), uma das séries mais entretidas e empolgantes da atualidade. Histórias de espionagem, embrenhadas em thriller, com uma boa dose de humor, que partem da seguinte ideia: o que acontece quando agentes ultracompetentes do MI5 são destituídos e colocados na prateleira, a fazer trabalho burocrático e a levar com a culpa de algumas falhas da organização? A resposta é Slow Horses, mas a resposta também é esta: revoltam-se da única maneira que sabem, tentando resolver o que têm em mãos até às últimas consequências. E usam da melhor forma o seu fator underdog, sem nunca terem algo para realmente a provar, mas provando na mesma: são os melhores no que fazem. Slow Horses está de regresso com mais seis episódios, um por semana, desta vez tudo começa com um homicídio em massa em Londres, o último dia no trabalho — será? — de uma das nossas personagens favoritas e um ativo dos Slow Horses com um alvo nas costas. Vai ser divertido.

“Adidas Vs. Puma: A Guerra dos Ténis”

Disney+, quarta-feira, 24 de setembro

Se está a precisar de um documentário sobre ténis – os que se calçam, ou seja, sapatilhas —, este é o seu poiso da semana. O título diz tudo sobre as intenções: as “visões inéditas” vêm incluídas na promoção deste tipo de documentários e há Beckham, Bolt e Neymar no palco das declarações.

“Nunca Chove em Filadélfia”, temporada 17

Disney+, quarta-feira, 24 de setembro

Uma daquelas séries de comédia com uma longevidade respeitável. E é impossível ao fim de quase duas décadas continuar a ter o tom ácido e corajoso das primeiras temporadas. Mas Mac, Dennis, Charlie, Dee e Frank continuam a abordar a realidade com lentes muitos próprias. E, por vezes, ocorre-lhes que têm de gerir um bar.

“Marvel Zombies”

Disney+, quarta-feira, 24 de setembro

Série de animação que está integrada no plano de séries do Universo Cinematográfico da Marvel. Marvel Zombies saiu de um episódio da série “What If…? dedicado aos mortos-vivos e esta série dá continuidade a essa ideia, seguindo um grupo de sobreviventes que tem de lutar contra superpoderosos zombies.

“Rebeldia”

Netflix, quinta-feira, 25 de setembro

Criada, escrita e protagonizada pela comediante Mae Martin, Rebeldia pode ser uma boa surpresa a entrar no catálogo da Netflix. Um thriller sobre uma família que se muda para uma cidade que não parece bem o que é — há algo que vai muito para lá do lado idílico —, e que parece esconder um segredo sobre adolescentes têm desaparecido.

“House Of Guinness”

Netflix, quinta-feira, 25 de setembro

Duas coisas vêm à cabeça quando se pensa em Guinness, cerveja e recordes. Ora bem, esta série é sobre a primeira e a respetiva fundação, tentando dar aquele drama Succession à coisa. Tudo acontece nos 1860s quando o patriarca da família morre e o negócio fica nas mãos dos seus filhos. Já sabemos que se tornou um sucesso. A que custo?

“Tulsa King”, temporada 3

SkyShowtime, quinta-feira, 25 de setembro

Está com ressaca de Taylor Sheridan? Vai passar rápido: nos próximos meses chegam novas temporadas de várias séries do criador. A primeira é a terceira de Tulsa King, na qual Sylvester Stallone é um mafioso que tem de refazer a sua vida do crime em Tulsa, Oklahoma.

“A Primeira Idade”

Filmin, quinta-feira, 25 de setembro

Filme sobre a perda de inocência, A Primeira Idade é uma longa metragem de Alexander David que fez o circuito de festivais há uns anos — IndieLisboa, Roterdão, ambos em competição — e nunca teve estreia em Portugal. Chega agora ao streaming. Com Joana Ribeiro, Ágata de Pinho, João de Rosário e Rodrigo Marujo.

“The Savant”

Apple TV+, sexta-feira, 26 de setembro

Baseada num artigo da Cosmopolitan, Jessica Chastain protagoniza esta série de oito episódios que parte do seguinte pressuposto: é possível parar um homicídio em massa? Chastain infiltra-se em grupos online para tentar prevenir alguns desses ataques. Conseguirá? Criada por uma das argumentistas de Os Americanos, Melissa James Gibson.