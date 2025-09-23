O novo álbum dos Cais Sodré Funk Connection, o quarto da banda, apresenta um novo vocalista e músicas cantadas em português, mas mantém o mesmo som funk e soul que há 15 anos começaram a tocar.

“Um quarto na rua cor-de-rosa”, uma edição de autor que fica disponível na quinta-feira, é “uma espécie de encerramento do ciclo anterior” do grupo, que surgiu em 2010 na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, disse o saxofonista João Cabrita, à agência Lusa.

No ciclo anterior o vocalista era Silk Nobre, que decidiu investir na carreira a solo, e as letras das músicas eram em inglês.

Entretanto, há cerca de três anos entrou para a banda NBC e o inglês foi trocado pelo português. A razão da troca é simples: “Não queríamos cair na rotina de fazer um quarto disco mais ou menos como os primeiros, queríamos ser mais desafiados”.

“Quando comecei a compor o disco já tinha metade dos temas compostos e com letras em inglês, entretanto o nosso teclista, o João Gomes, perguntou ‘por que é que não tentamos fazer em português?'”, recordou João Cabrita.

Ao longo da carreira do grupo, já tinha havido algumas tentativas de escreverem letras em português, mas ainda não tinham encontrado “o registo certo para funcionar em termos musicais”.

A entrada de NBC, que tem “uma carreira ‘super-consolidada’ a cantar em português e uma maneira de cantar super natural”, trouxe o que faltava.

“Ele deu um grande empurrão. Pegou em algumas das letras que já estavam feitas e adaptou para português, e contribuiu com outras. Acabámos por desenvolver em conjunto com ele um ‘dialeto’ da banda em português”, disse o músico.

Com a mudança de vocalista, a energia da banda mudou, “naturalmente, porque o Silk tem uma energia, tanto nos concertos como no disco, que é diferente da do NBC”.

Essa energia pode ser comprovada ao vivo no concerto de apresentação de “Um quarto na rua cor-de-rosa”, marcado para 22 de outubro na Casa Capitão, em Lisboa.

O novo espaço, que abriu no dia 19 de setembro na zona do Beato é da equipa responsável pelo Musicbox, no Cais Sodré, que encerrou no dia 15 de setembro.

“Fechamos o ciclo todo. Começámos no Musicbox e agora chegamos ao novo Musicbox”, afirmou João Cabrita.

Nesse dia apresentam um concerto novo, com temas novos. “A partir de 25 de setembro [quinta-feira] podem ouvir o disco e passado um mês dançar connosco”, desafiou o músico.

Além de ficar disponível nas plataformas digitais, o álbum, composto por dez temas, será editado em CD e Vinil, que estarão à venda no concerto e através das contas da banda na plataforma ‘online’ Bandcamp e nas redes sociais.

Os Cais Sodré Funk Connection integram, além de João Cabrita, NBC e João Gomes, Tamin, David Pessoa, Francisco Rebelo e Rui Alves.

O grupo editou o primeiro álbum, “You are somebody”, em 2012. Seguiram-se “Soul, Sweat & Cut the Crap”, em 2016, e “Back on track”, em 2019.